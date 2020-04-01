Амурчан интересует возможность обследования на коронавирус и профилактика

На горячую линию по коронавирусу за сутки обратились 540 жителей Амурской области. Всего сервисом воспользовались больше 4 200 человек.

Людей интересуют профилактические мероприятия, порядок медицинского наблюдения при прибытии из-за рубежа, порядок добровольного лабораторного исследования на вирус. Также операторы консультировали по социальным вопросам.

В развернутом на базе амбулатории Благовещенского района пункте постоянного медицинского наблюдения (обсерватор) находится 13 граждан КНР с видом на жительство. На изоляции по месту жительства – 1 420 человек, вернувшихся из-за рубежа, сообщает правительство Амурской области.

Бригадами в составе сотрудников управления Роспотребнадзора, полиции, министерства здравоохранения и муниципалитетов с нарастающим итогом по состоянию на 31 марта проведено 704 проверки соблюдения по месту домашней изоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа.

31 марта сотрудниками амурского Роспотребнадзора проведена оценка соблюдения распоряжения губернатора о приостановке работы определённого перечня объектов. Из 154 проверенных объектов не были закрыты 12 непродовольственный торговли и общественного питания в городах Благовещенск, Тында, Свободный и Зея.

В Центре гигиены и эпидемиологии Амурской области на COVID-19 проведено 2 691 исследование биоматериала от 1 433 человек. По состоянию на 31 марта в Амурской области зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

За последние сутки в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах, в том числе в дальневосточных: в Приморском крае – 2 случая, по одному в Магаданской области и Хабаровском крае, 6 случаев – в Республике Бурятия.

В Российской Федерации зарегистрировано 2 337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. Выписан по выздоровлении за весь период по России 121 человек.