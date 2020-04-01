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сегодня, 10:37 0

Специалисты Амурских коммунальных систем взяли очистку воды под повышенный контроль

Специалисты Амурских коммунальных систем взяли очистку воды под повышенный контроль
Фото: www.amurobl.ru

Сотрудники АКС усилили концентрацию реагентов для обеззараживания стоков. Они делают более 100 проб за смену днем и ночью, чтобы амурчане пользовались безопасной водой.
Тщательная очистка водопроводной воды и стоков – одна из ключевых задач ресурсоснабжающего предприятия. Амурские коммунальные системы ежедневно ведут контроль.

«Мы усилили контроль за обеззараживанием сточных вод», – рассказала Галина Курочка, главный технолог ООО «АКС».

Предприятие повысило контроль, в том числе и за сточной водой. Чтобы потребители чувствовали себя безопаснее, Амурские коммунальные системы усиливают очистку водопроводной воды.

COVID-19 относится к типу вирусов, которые чувствительны к дезинфекции и подвергаются уничтожению обеззараживающими средствами. На двух водозаборах Благовещенска для очистки воды используют соль, которая после электролиза превращается в хлорную воду. Подобная очистка является безопасной и качественно очищает воду согласно нормам СанПиНа.

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#ЖКХ #коронавирус

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