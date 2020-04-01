Благовещенцы пожаловались на невозможность купить хлоргексидин и перекись

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в аптеках закончились некоторые медицинские средства – хлоргексидин и перекись водорода. Чтобы уточнить эти сведения, агентство обратилось по телефону в аптечные сети, работающие в Благовещенске.

В первой сети аптек сообщили, что, действительно, в продаже нет ни хлоргексидина, ни перекиси. При этом можно приобрести нестерильные перчатки и влажные салфетки.

Во второй сети сказали, что перекись есть только под заказ, по хлоргексидину информация требует уточнения. Влажные салфетки (антибактериальные) в продаже отсутствуют. В случае с нестерильными перчатками возможен заказ.

Наконец, в третьей аптечной сети сообщили, что у них есть и хлоргексидин, и перекись, и влажные салфетки, и нестерильные перчатки.

Что касается масок, Амур.инфо сообщало, что компании, индивидуальные предприниматели и неравнодушные граждане в 20 муниципалитетах Амурской области готовы наладить их производство. Кроме того, в Приамурье доставят 408 тысяч масок из Китая. В Благовещенске можно купить или заказать многоразовые маски.