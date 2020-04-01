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сегодня, 11:05 8

Благовещенцы пожаловались на невозможность купить хлоргексидин и перекись

Благовещенцы пожаловались на невозможность купить хлоргексидин и перекись
Фото: teplogalaxy.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что в аптеках закончились некоторые медицинские средства – хлоргексидин и перекись водорода. Чтобы уточнить эти сведения, агентство обратилось по телефону в аптечные сети, работающие в Благовещенске.

В первой сети аптек сообщили, что, действительно, в продаже нет ни хлоргексидина, ни перекиси. При этом можно приобрести нестерильные перчатки и влажные салфетки.

Во второй сети сказали, что перекись есть только под заказ, по хлоргексидину информация требует уточнения. Влажные салфетки (антибактериальные) в продаже отсутствуют. В случае с нестерильными перчатками возможен заказ.

Наконец, в третьей аптечной сети сообщили, что у них есть и хлоргексидин, и перекись, и влажные салфетки, и нестерильные перчатки.

Что касается масок, Амур.инфо сообщало, что компании, индивидуальные предприниматели и неравнодушные граждане в 20 муниципалитетах Амурской области готовы наладить их производство. Кроме того, в Приамурье доставят 408 тысяч масок из Китая. В Благовещенске можно купить или заказать многоразовые маски.

Просмотров всего: 1126

#здоровье

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Комментарии
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  • Uncore

    Uncore
    1 час назад

    Хлоргексидин не содержит спирт, поэтому не спасает от вирусов.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Uncore

    Хлоргексидин не содержит спирт, поэтому не спасает от вирусов.



    Вы откуда знаете?

  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    Хлоргексидин исп допустимо, это лучше чем ничего. Не всегда можно спиртовые составы. А что так скромно то ? Нет хлоргексидина ,- да ничего нет. Спирсодержащих, дезинфектантов, марли, масок, респирпторов, да много чего нет. Все есть в отчетах министров. И тесты сдать пока недоступно. И медиков я не вижу в респираторах - маски, в лучшем случае. Маски это ни о чем.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Victrix

    Uncore

    Хлоргексидин не содержит спирт, поэтому не спасает от вирусов.



    Вы откуда знаете?



    Потому что сабж разрушает клеточные мембраны бактерий.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 час назад

    Будем использовать духи. там спирт есть. Или водку

  • Victrix

    Victrix
    56 минут назад

    Айболит

    Все есть в отчетах министров. И тесты сдать пока недоступно. ...



    В стране есть нанотехнологии. Нанофильтры и наноповязки....

  • Ольга1972

    Ольга1972
    44 минуты назад

    Спирт убивает вирус только 70%, хлоргексидин 0,5-1%

  • позитивный

    позитивный
    35 минут назад

    Покупайте (байрошок), химия для бассейнов, это концентрированная перекись, разводите и можете хоть ванны принимать! Благодарностей не надо :)

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