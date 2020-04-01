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1апреля
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сегодня, 11:01 6

Нарушителей карантина в РФ будут отслеживать по телефону и через системы видеонаблюдения

Нарушителей карантина в РФ будут отслеживать по телефону и через системы видеонаблюдения
Фото: pixabay.com

Контролировать соблюдение карантина и нахождение по разрешенному адресу будет МВД, Минкомсвязи и другие органы с помощью операторов мобильной связи и сервисов портала госуслуг. Жителям России, в случае невыполнения ими условий карантина будет приходить СМС о допущенном нарушении и о передаче данных о нем в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Поручение наладить соответствующую систему дал Минкомсвязи и другим ведомствам глава правительства России Михаил Мишустин. Согласно тексту поручения, размещенному на сайте правительства, аналогичное предупреждение должно будет приходить россиянам через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

В соответствии с поручением Мишустина на ЕПГУ должен быть также запущен сервис для заполнения электронной формы, в которой возвращающиеся в страну из-за границы россияне должны будут указать место своего проживания «на время самоизоляции, карантина». После этого власти будут отслеживать, находятся ли заполнившие форму по тому адресу, который был указан.

В поручении Мишустина говорится, что контроль за нахождением во время карантина по указанному в электронной форме адресу должен осуществляться МВД, Минкомсвязи и другими органами с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ. В Москве аналогичный контроль с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального городского портала должны осуществлять власти столицы, сообщает РБК.

27 марта заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что лечившегося от COVID-19 на дому москвича доставили в стационар после нарушения условий пребывания на карантине. По словам Раковой, несмотря на подписание обязательства о самоизоляции, человек решил выйти на улицу. «Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы», — сказала заммэра.

В некоторых регионах России против нарушителей правил карантина и самоизоляции уже начали заводить уголовные дела.

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Интересно, как в Благовещенске камеры будут отслеживать? Сначала с камерами разберитесь и их усовершенствуйте хотя бы чтобы по лицу распознавали

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Тем временем весь мир обсуждает новость: "В Приамурье заммэра Благовещенска после прилета из Таиланда встретился с ветеранами"

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Мэр своего зама не может отследить, который после Тайланда обходит ветеранов, что тут говорить...

  • Баловник

    Баловник
    28 минут назад

    Вы лучше напишите за каким хреном администрация в период карантина ходит по ветеранам поздравляет с юбилеем победы в ВОВ!?

  • Баловник

    Баловник
    27 минут назад

    Это происходит прямо сейчас!

  • Владимир86

    Владимир86
    6 минут назад

    Наверное поддержать,успокоить и т.п...

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