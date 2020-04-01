Врачи не могут понять природу пневмонии Льва Лещенко

Лев Лещенко оказался в больнице в Коммунарке на прошлой неделе с подозрением на коронавирус. Сначала певец был в тяжелом состоянии, лежал в реанимации, но позже его перевели в обычную палату к жене. Директор артиста рассказал, как сейчас себя чувствует Лещенко.

Диагноз коронавирус у артиста находится под вопросом. Врачи сделали уже несколько тестов, но все они показывают «сомнительный» результат. Представитель артиста пояснил, что Лещенко вернулся в Москву после гастролей в США 11 марта, у него была транзитная остановка во французской Ницце из-за осложнений погоды.

16 марта был опубликован указ о самоизоляции, который Лев Валерьянович вместе с женой исправно соблюдал. Но в какой-то момент почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к медикам.

«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня», – поделился со «СтарХитом» помощник мэтра Андрей Гайдель.

О том, что народный артист идет на поправку с уверенностью можно сказать еще и потому, что прямо в больничной палате он работает над новым музыкальным материалом, готовит к выходу песню. «Условия пребывания в Коммунарке его полностью устраивают. Ничего не просит передать, кроме каких-то личных вещей по мелочи. Кормят хорошо, в палате есть телевизор и интернет. Но огромное количество негативных отзывов, неверной информации, которую он прочитал и увидел, наверное, подкосили его здоровье больше, чем все остальное», – сделал вывод представитель исполнителя.

Тем временем подписчики Льва Валерьяновича организовали флешмоб поддержки артиста. Под хэштегом #левнадежда фанаты публикуют видео, исполняя песни артиста и желая ему скорейшего выздоровления.

Ранее в Сети появилась информация о звездах, у которых обнаружили коронавирус. Большая часть знаменитостей соблюдает режим самоизоляции и призывает к этому других.