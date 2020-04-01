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Сын отрубил матери голову из-за ее депрессии

Сын отрубил матери голову из-за ее депрессии
Фото: klimkin с сайта Pixabay

В бразильском муниципалитете Вильена 26-летний сын убил 53-летнюю мать и отрубил ей голову. Убийство произошло 29 марта.

Обезглавленное тело Марии Хелены Бернадо нашли в ее доме. На место преступления правоохранителей по телефону вызвал сам подозреваемый в убийстве, Эвандро Бернардо. По его словам, мать страдала от затяжной депрессии, поэтому он принял решение ее убить.

В момент убийства на заднем дворе дома находился муж жертвы. Услышав борьбу внутри здания, он попытался войти в дом, но не смог.

Задержанного доставили в полицейский участок, сообщает «РЕН ТВ».

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#криминал

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