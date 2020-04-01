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Российские туристы смогут вернуть деньги за аннулированные путевки за границу

Российские туристы смогут вернуть деньги за аннулированные путевки за границу
Фото: profi.travel/

Госдума 31 марта приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон о туристской деятельности, которые предполагают выплату компенсаций при аннуляции туров в страны, ограничившие въезд. Туристы имеют право на полный возврат уплаченной суммы, а деньги выплатят за счет фондов персональной ответственности туроператоров.

Поправки входят в федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пишет РБК.

Сейчас некоторые туроператоры не спешат возвращать деньги за аннулированные туры и пишут клиентам, что оплаченные средства сохранены, то есть депонированы, отметила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова. Принятый в Госдуме закон дает принципиальный ответ на вопрос о возврате денег за путевку, отметила она.

При информировании Ростуризмом об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания фактически устанавливается мораторий на продажу организованных туров. В этом случает туристы, уже купившие тур, имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы.

«Пандемия коронавируса официально признана обстоятельством непреодолимой силы. Но все равно желательно написать в турфирму заявление с просьбой расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги. Лучше почтой, чтобы иметь доказательства того, что вы обращались. Это почтовая квитанция о направлении письма. Если туркомпания медлит с возвратом, то придется обратиться в суд», – посоветовала эксперт.

Выплаты могут создать дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров. Турфирмы занимаются предпринимательской деятельностью и несут все риски, связанные с этим. С 2016 года туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, должны иметь фонд персональной ответственности.

«Средства фонда персональной ответственности предназначены для покрытия тех рисков, о которых мы говорим, и для возмещения туристам реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристического продукта», – отметила Кириллова.

Порядок и условия возврата туристам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора устанавливаются правительством. Указанные предложения правительства согласуются с нормой ГК РФ о том, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Законами в области авиаперевозок или туризма не установлены специальные правила, устанавливающие ответственность за просрочку удовлетворения правомерного требования человека о возврате стоимости тура. «В связи с этим, если ему было отказано в выплате, подлежат применению нормы пункта 5 статьи 28 и статьи 31 Закона РФ "О защите прав потребителей", а также статьи 15 и 13 названного Закона о компенсации морального вреда и взыскании штрафа в размере 50 % от присужденной суммы за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя», – добавила эксперт.

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#коронавирус #туризм

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    10 минут назад

    Тем временем весь мир обсуждает новость: "В Приамурье заммэра Благовещенска после прилета из Таиланда встретился с ветеранами"

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