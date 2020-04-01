Поляк жил в машине, ожидая результата теста на коронавирус: обзор прессы

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Как относятся к памятникам советским солдатам в бывших соцстранах; в какую сумму оценили коллекцию картин юмориста Петросяна; о выставке амурской художницы Анны Тюриной, пишут газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» обратил внимание на письмо читательницы. Пишет в редакцию, мол, так и так, оказывает мне знаки внимания некий молодой человек. И в гости стал приходить почаще, и открытки-воцапки шлет, и на комплименты щедр, и вообще… Казалось бы, что плохого, если человек хороший и еще не бьет – так какие вопросы?! А оказывается, автор письма – замужем, и знаки внимания ей оказывает стародавний друг мужа. Вот какая история. А на вопрос: «Что делать?» предлагается ответить читателям.

Также в номере

С интересом прочел о большой и дружной семье жителей Козьмодемьяновки Максиме и Оксане Стриковских. Жизнь – не мёд, пришлось хлебнуть лиха (и это при том, что хозяйка дома – из рода знаменитых Ступниковых, казалось бы, какие могут быть проблемы?!). Что помогает достойной жизни? Любовь, взаимоуважение и трудолюбие. Впрочем, ничего удивительного: Ступниковы, помноженные на Стриковских, и дают такой результат.

А еще прочтите о фотографе Анастасии Коноваловой, запустившей необычный проект – фото известных зданий, но с другой стороны (много любопытного можно узнать). А еще о художнице Анне Тюриной. Вот написал: «Анне Тюриной», секунду подумал, и решил чуть изменить: «О художнице-озорнице, хулиганке-непоседе симпатяге Ане Тюриной». И хоть на ее выставку в музее сейчас не попасть, можно хоть на несколько работ посмотреть в «Моей Мадонне». Что и сделайте!

Вам статья

А что у нас в «АиФ»? Здесь целый разворот посвящен тому, как относятся к памятникам нашим солдатам в бывших соцстранах. Ну, если б они оставались не бывшими, хорошо бы относились. А сейчас… Достаточно привести в пример Украину и Польшу. Впрочем, не везде одинаково. В той же Венгрии по сию пору продолжаются поиски останков красноармейцев.

Интересен и материал под рубрикой «Спецслужбы», в котором рассказывается о разведчице Зое Зарубиной. Пишут, что уже с 7 лет, то есть с совершенного малолетства участвовала в спецоперациях. В ее активе – участие в атомном проекте, обеспечении безопасности Тегеранской конференции и многое другое. Из органов отчислили (да что там отчислили – выгнали) во время «охоты на ведьм» в начале 50-х годов.

Напишут же такое

Теперь об искусстве. «Комсомольская правда» рассказывает, что коллекцию картин Петросяна эксперты оценили в миллиард долларов. Вот что значит, уметь шутить! В коллекции – работы кисти Айвазовского, Шишкина и много кого еще. Сейчас у шутника Петросяна совсем нешуточные споры по этому поводу с экс-женой Еленой Степаненко. Тоже та еще шутница. Еще в газете можно прочесть о романах так называемых звезд – с кем встречались те или иные знаменитости.

Но самое, пожалуй, примечательное – статья о Юлии Шиловой – той самой жительнице Иванова, которая бесхитростно предложила Владимиру Путину взять ее в жены. Теперь – завидная невеста, женихи так и набиваются, количество писем – в сотнях! Выбирай – не хочу. Но ей хочется Путина. Но Путин уже женат на России.

На посошок

Ну и о коронавирусе. В «Российской газете» прочел о том, как некий поляк целых три дня прожил в машине, ожидая результата теста на недуг. Мужчина решился на такой шаг, чтобы не заразить членов своей семьи. Все три дня – взаперти, за закрытыми стеклами и запертыми дверями. Результат теста оказался отрицательным. Узнав об этом, поляк с чистой совестью отправился долечивать диагностированную у него ангину в свою квартиру.