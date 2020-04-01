Простые, анатомические и с кармашками: в Благовещенске предлагают купить маски от 100 до 250 рублей

В областном центре Приамурья к пошиву марлевых масок многоразового использования подключились уже 7 организаций. Цена защитных изделий варьируется от 100 до 250 рублей.

О возможности приобретения и заказе изделий информирует городское управление по развитию потребительского рынка и услуг.

На сайте мэрии Благовещенска опубликован список всех организаций, где можно купить или заказать многоразовые маски:

фирма «Осби», Красноармейская, 92, телефон: 53-47-88, 51-70-80 ;

; ателье «Элегант», 50-летия Октября, 28, телефон 3 3-26-83, 33-35-41 ;

; ООО «КомплектСервис», Красноармейская, 138; телефон: 20-99-05 ;

; ООО «Милосердие», Б. Хмельницкого, 89/1, телефон: 35-10-40 ;

; ИП Фасахова Лариса Михайловна, телефон: 8-909-813-13-77 ;

; ИП Ильинская Светлана Викторовна, телефон: 8-914-593-23-33 ;

; ИП Зотова Кристина Владимировна, телефон: 55-62-10.

По информации перечисленных организаций, приобрести многоразовую маску можно как из наличия, так и на заказ. При этом из наличия разбирают очень быстро. В одном месте даже рассказали, что к ним покупатели обращаются уже часов с семи утра.

При заказе маски в некоторых случаях можно выбрать цвет и фасон. К примеру, шьют маски как простой прямоугольной формы, так и анатомической, которая больше прилегает к лицу. Помимо хлопковых масок, предлагают из трикотажного материала, они – мягче, объясняет производитель. Есть даже защитные средства с кармашками, куда при желании можно положить дополнительный слой марли.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в области 52 компании, индивидуальных предпринимателя и неравнодушных граждан в 20 муниципалитетах Амурской области готовы наладить производство гигиенических масок. Озвучивалась цена от 40 рублей за одну штуку.