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сегодня, 09:29 0

Приморье получило 50 тысяч масок от Китая

Приморье получило 50 тысяч масок от Китая
Фото: pixabay.com

Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморскому краю 50 тысяч защитных масок. Они будут использоваться в учреждениях региона.

Средства защиты переданы в знак поддержки и в ответ на действия Приморья во время вспышки коронавируса в Китае.

«Маски направят в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением», – отметил руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Генеральное консульство КНР во Владивостоке поблагодарило Приморский край и выразило признательность за совместную работу по борьбе с коронавирусом. Генконсул Янь Вэньбинь подчеркнул, что Приморье принимает реальные меры, чтобы остановить распространение заболевания.

Работа по обеспечению средствами индивидуальной защиты учреждений и населения Приморья продолжается, пишет сайт правительства региона.

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#Дальний Восток #Китай #коронавирус

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