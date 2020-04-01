На ограничения из-за коронавируса пошли две трети российских регионов

Две трети российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные ограничительные меры для граждан по примеру Москвы и Московской области. В 53 регионах введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов, а карантин объявили в Чечне и Краснодарском крае.

В частности, в Якутии действуют ограничительные меры для конкретных населенных пунктов, Амурской области – для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае вовсе объявлен карантин.

31 марта режимы самоизоляции на своих территориях ввели власти еще 16 регионов: Бурятии, Калмыкии, Удмуртии, Республики Алтай, Алтайского края, Еврейской автономной области, Кемеровской, Самарской, Воронежской, Томской, Псковской, Кировской, Иркутской, Курганской, Брянской (ранее ограничительные меры распространялись только на Брянск), Пензенской областей (ранее режим распространялся только на людей старше 65 лет).

Режим самоизоляции для граждан всех возрастов ранее начал действовать в 37 субъектах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Приморском крае, Забайкальском крае, а также в Магаданской, Новосибирской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Свердловской, Курской, Липецкой, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Сахалинской, Челябинской и Владимирской областях, республиках Коми, Марий Эл, Мордовии, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Туве.

Всем жителям этих регионов не рекомендуется покидать свои дома без необходимости, выходить из дома можно в аптеку или в магазин за продуктами, для экстренного посещения врача, выгула собаки, а также чтобы вынести мусор или добраться до работы, если специфика не позволяет перейти в режим «длинных выходных» или на удаленный режим работы.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и групп риска с определенными заболеваниями сейчас действует в Амурской области, власти Якутии ввели дополнительные ограничения только в Якутске и Жатае, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах, где уже есть зараженные жители или существует самый высокий риск проникновения коронавируса.

С 18:00 по московскому времени карантин действует в Краснодарском крае, там запрещены передвижения в городах. В Чечне объявлен карантин, в республике закрыли въезд в регион, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.

К концу дня 31 марта новые ограничительные меры вступили в силу также в Ставропольском крае, с 1 апреля – в Хакасии, Волгоградской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Хабаровском крае, Красноярском крае, а со 2 апреля – в Пермском крае, сообщает ТАСС.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что решения Собянина и Воробьева являются логичным продолжением ограничительных мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, и призвал глав других регионов ввести ограничительные меры, аналогичные московским.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 по московскому времени, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.