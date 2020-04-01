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сегодня, 09:02 0

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа
Фото: pixabay.com

Министерство науки и высшего образования России сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа.

«Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа», – сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Фальков добавил, что первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая – 24 августа, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минобрнауки в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» заявил, что сроки приемной кампании в вузы будут перенесены, при этом в министерстве надеются начать новый учебный год традиционно 1 сентября.

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#вузы #коронавирус #образование

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