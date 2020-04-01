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сегодня, 08:40 1

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Фото: echo.msk.ru

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Информацию в самой больнице подтвердили «Интерфаксу». Медики сообщили, что Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии.

«Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке», – приводит агентство слова врачей.

Между тем «Россия 24» отмечает, что в связи с заболеванием главврача в медучреждении могут ввести дополнительные меры безопасности.

24 марта Проценко сопровождал президента РФ во время его визита в эту больницу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно.

«Путин регулярно тестируется. Все нормально», – сказал «Интерфаксу» Песков.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Tuxa20

    Tuxa20
    27 минут назад

    Давайте все вместе пожелаем ему скорейшего выздоровления!!!! Пусть вселенная услышит нас.

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