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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 31 марта

Выбор читателей за 31 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 31 марта.

Владимир Путин дал новые поручения, связанные с коронавирусом

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями президента в федеральных округах. Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Пустынный Благовещенск: людей на улицах города стало заметно меньше (фото)

Режим нерабочих дней, который утвержден правительством РФ с 30 марта до 3 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса, временно изменил облик Благовещенска. На городских улицах стало заметно меньше людей.

На месте снесенного недостроя в Благовещенске появится жилой комплекс (фото)

В Благовещенске в районе пересечения улицы Мухина с Игнатьевским шоссе снесли недострой. По проекту, на этом месте должен был появиться завод по производству электроламп, который стал бы частью городского электроаппаратного завода. Сейчас там планируется жилая застройка.

В правительстве сообщили о состоянии заболевшей коронавирусом амурчанки

В правительстве Амурской области 31 марта прошло очередное заседание штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова доложила, что на текущий момент ситуация в области стабильна, без изменений.

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#Обзор #интернет #СМИ

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