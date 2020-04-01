Еще в одном регионе жителям запретили покидать дома

В Краснодарском крае объявлен карантин. Об этом в Инстаграме сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Данная мера подразумевает полный запрет на передвижение. «Исключение – сходить в магазин или аптеку. Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы», – написал Кондратьев.

По его словам, карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен в зависимости от ситуации.

«Поручил за эту неделю провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта. Создадим мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Нарушающих режим будут штрафовать», – заключил губернатор.