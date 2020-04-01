Гороскоп 1 апреля: Ракам необходимо сократить расходы, а Девам самоизолироваться

Восход Солнца: 06:05

Заход Солнца: 19:01

Солнце в Овне.

Овен. Сегодня сохранятся положительные тенденции предыдущего дня. Повышение жизненной активности может положительно повлиять на развитие отношений между близкими людьми. Многих Овнов ожидает счастливый брак или рождение нового члена семьи.

Телец. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. В коммерческих операциях следует избегать активных действий и неоправданного риска. Не стоит совершать важных поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. Вам предстоит отстаивать свои взгляды.

Близнецы. День символизирует разрешение противоречий. Вам необходимо заниматься очищением организма и дома, прекратить неискренние отношения с назойливыми людьми. При этих условиях Вам может удастся выяснить все мучившие Вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными.

Рак. Посвятите этот день дому, семье, детям. Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: Вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

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Лев. День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Исключите всякую агрессию.Нельзя перестанавливать мебель, рвать цветы, рубить деревья, подписывать документы, пускаться в рискованные авантюры, быстро ездить.

Дева. Сегодня весьма вероятны сложности в профессиональных делах: любы действия могут обернуться против Вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе вы рискуете испортить отношения с коллегами. Весь день проведите дома, исключите всякие контакты. Самоизоляция убережет Дев от проблем различного рода.

Весы. День располагает к миротворческой деятельности и милосердию. Многие Весы будут помогать ближним и сами получать кредиты, спонсорскую помощь, поддержку родственников. Эти мероприятия отразятся на служебных контактах, общении с близкими и любимыми. Вероятно небольшое позитивное изменение в материальном положении. Во многих семьях сегодня ожидается пополнение.

Скорпион. Финансовые проблемы отступят. Вероятно поступление денежных средств. Начальство Вами довольно. Возможно даже предложение о более выгодной работе. Смело беритесь за нее, так как она принесет неплохой доход. В этот день Вас ожидают деловые и личные свидания.

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Стрелец. Сегодня постарайтесь действовать более обдуманно. Препятствия на пути могут открыть Ваши скрытые внутренние резервы, и тогда Вам по плечу станет любой подвиг.

Козерог. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок, нанесения визитов. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышам или удачной покупкой.

Водолей. День благоприятен для улучшения материального положения. Коммерческие поездки сложатся удачно в том случае, если Вы проявите собранность, умение концентрироваться на главном. В семье атмосфера заметно улучшится. Выбор ситуации будет определяться Водолеем.

Рыбы. Неблагоприятный день испытаний и тревог; несет нерешительность, сомнения, ложные советы. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. Вечером возможен неожиданный спор, который разрешится не в вашу пользу. Вам полезны прогулки на свежем воздухе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев