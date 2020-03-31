Коронавирус обнаружен в Еврейской автономии, соседней с Амурской областью

Три положительных теста на коронавирус выявлены у жителей села Амурзет Еврейской автономной области. 30 марта их поместили в изолированные боксы инфекционной больницы.

Все зараженные – члены одной семьи. С 27 марта они находились на домашнем карантине, так как контактировали с возможно заболевшим коронавирусом жителем Хабаровска. В последнее время эта семья общалась с большим количеством людей. В данный момент на территории Амурзета под медицинским наблюдением в самоизоляции находятся их коллеги и соседи, а это 70 человек.

В квартире и на рабочих местах заболевших проводятся дезинфекционные мероприятия. Подъезд жилого дома закрыт на карантин. Тем, кто оказался в изоляции, будет обеспечена доставка продуктов и товаров первой необходимости, сообщает сайт властей ЕАО,

«В настоящее время мы обладаем полной информацией обо всех контактах заболевших, – отметил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. – Все они изолированы, находятся на карантине. Работа по недопущению вируса на территорию области активизирована. Настоятельно прошу население не распространять слухи и домыслы. Достоверная, проверенная информация оперативно выкладывается на наших ресурсах в интернете».

О регистрации первого случая коронавирусной инфекции в Амурской области Амур.инфо сообщало 29 марта.