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сегодня, 20:16 2

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Фото: er.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Инициаторами документа выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Сейчас необходимость оставаться в изоляции из-за коронавируса носит рекомендательный характер, а санкция за нее возможна, только если нарушение привело к чьей-то смерти или массовому заражению.

В соответствии с новым законопроектом нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тысяч до 700 рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо два года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то за это предлагается наказывать штрафом от одного до двух миллионов рублей, пятилетними принудительными работами или лишением свободы – также на пять лет.

В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет.

Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься Следственный комитет, а менее тяжких – полиция.

Также законопроект вводит уголовную ответственность за распространение фейков о ситуации с коронавирусом. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю может грозить штраф от 300 тысяч до двух миллионов рублей, принудительные работы сроком от нескольких месяцев до пяти лет, ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы до пяти лет, пишет РИА Новости.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Госдума утвердила штрафы для граждан до 40 тысяч за нарушение карантина.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    1 час назад

    А режим ЧС ввели? Самоизоляция - в понимании законодателей = карантин? Государство обеспечит всю страну всем необходимым (маски, аппараты ИВЛ, питание) на время карантина? Пока все эти вопросы остаются без ответа, но хоть что могут уголовно привлечь мы уже знаем точно. Фашизм (открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических, реакционных кругов финансового капитала) все ближе.

  • oenesterov

    oenesterov
    22 минуты назад

    IrregularJohn

    А режим ЧС ввели? Самоизоляция - в понимании законодателей = карантин? Государство обеспечит всю страну всем необходимым (маски, аппараты ИВЛ, питание) на время карантина? Пока все эти вопросы остаются без ответа, но хоть что могут уголовно привлечь мы уже знаем точно. Фашизм (открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических, реакционных кругов финансового капитала) все ближе.



    дядя, твоя задача дома просидеть сколько скажут, а не умничать, тогда тебе ни маски, ни ИВЛ не понадобятся.

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