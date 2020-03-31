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сегодня, 19:52 5

За сутки в России подтверждено 500 случаев коронавируса

За сутки в России подтверждено 500 случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

За последние сутки в России подтверждено 500 случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора 31 марта.

Распределение по субъектам следующее: Москва – 387, Санкт-Петербург – 48, Республика Дагестан – 9, Свердловская область – 9, Мурманская область – 6, Республика Бурятия – 6, Республика Татарстан – 5, Пензенская область – 5, Ленинградская область – 3, Ростовская область – 3, Воронежская область – 2, Астраханская область – 2, Республика Башкортостан – 2, Тюменская область – 2, Приморский край – 2, Костромская область – 1, Республика Калмыкия – 1, Нижегородская область – 1, Самарская область – 1, Алтайский край – 1, Иркутская область – 1, Хабаровский край – 1, Магаданская область – 1, Республика Крым – 1.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2 337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. Выписан по выздоровлении за весь период по России 121 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Роспотребнадзор напоминает о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ох, долетаемся.

  • 55

    55
    1 час назад

    Власть дебилов. Нет, чтобы принять тотальные меры на границах (таможенных постах) и транспортных узлах, а также предпринять меры пресечения и изоляции прибывающих в страну с признаками вируса лиц, она (президент, совбез, правительства РФ и субъектов) она сделала все наоборот: приняла меры против находящихся в своей стране своих граждан: штрафы, уголовная ответственность, самоизоляция и т.д. Это тоже самое, как в 1941 году идиоты у власти видя миллионную армию врагов у границе запрещали готовиться к обороне и принимали все меры ответственности против собственного населения, вплоть до расстрела, якобы болтовней провацировавшие войну.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Москву надо изолировать, а не развозить заразу по всей стране.

  • Scoville

    Scoville
    40 минут назад

    Своим бездействием власть показывает что она срала с высокой колокольни на население.

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