Благовещенцу грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество

В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Благовещенска. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший, осуществлявший коммерческую деятельность на территории Благовещенска, для хранения и оптовой торговли автомобильными запчастями подыскал земельный участок и начал на нем строительства склада.

Обвиняемый, используя доверительные отношения с данным гражданином, сложившиеся в результате многолетнего знакомства и ведения совместного бизнеса, решил незаконно, путем обмана сотрудников органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, злоупотребления доверием потерпевшего, приобрести право собственности на указанный объект недвижимости, фактически принадлежащий последнему.

Фигурант, заверив об определенных трудностях в оформлении правоустанавливающих документов на имя потерпевшего, предложил якобы формально оформить свидетельство о государственной регистрации права на указанный объект недвижимости на свое имя. При этом убедил, что в дальнейшем переоформит документы на потерпевшего. Не подозревая подвоха, мужчина согласился на его предложение.

После оформления документов, потерпевший продолжил строительство здания за счет собственных средств. Когда оно было завершено и объект введен в эксплуатацию, обвиняемый оформил склад на свое имя. Переоформлять его на потерпевшего он отказался.

В результате незаконных действий причинен ущерб свыше 23 миллионов рублей. На имущество наложен арест в виде запрета распоряжаться данным объектом.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с действующим законодательством за совершение мошенничества в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.