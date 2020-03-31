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сегодня, 19:02 0

В Амурской области могут приостановить регистрацию браков

В Амурской области могут приостановить регистрацию браков
Фото: pixabay.com

В Амурской области могут приостановить государственную регистрацию заключения браков. Это следует из информации на сайте министерства юстиции РФ.

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации», – сказано в сообщении на сайте.

Отмечается, что даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 1 июня 2020 года).

В сообщении сказано, что в исключительных случаях при невозможности изменения даты регистрацию следует проводить только в присутствии вступающих в брак лиц, без приглашенных.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в ЗАГСах Приамурья регистрация будет проходить без гостей.

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