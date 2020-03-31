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сегодня, 18:40 0

В Приамурье из Китая доставят 408 тысяч защитных масок

В Приамурье из Китая доставят 408 тысяч защитных масок
Фото: pixabay.com

До пятницы в Амурскую область из КНР будет доставлено 408 тысяч защитных масок. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«408 тысяч масок должны быть в ближайшие дни отгружены. Это маски, которые покупает коммерческое предприятие за счет спонсорских денег. До пятницы они должны поступить. Эти маски поступают в ведение Минздрава. В первую очередь должны укомплектовываться медицинские учреждения и сотрудники органов безопасности», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

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#Китай #коронавирус

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