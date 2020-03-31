Гигиенические маски готовы производить в 20 муниципалитетах Приамурья

52 компании, индивидуальных предпринимателя и неравнодушных граждан в 20 муниципалитетах Амурской области готовы наладить производство гигиенических масок для жителей региона. Перечень организаций накануне был сформирован специалистами министерства экономического развития и внешних связей Приамурья и размещен для ознакомления на сайте министерства.

«К пошиву таких масок предъявляются конкретные требования: изделие должно изготавливаться из бязи определенной плотности, быть двухслойным и соответствовать всем рекомендациям Минпромторга РФ. Одной из главных задач, которые ставятся перед нами, является обеспечение производителей исходными материалами. Поставщики уже найдены и готовы снабдить всех желающих помочь в производстве масок», – рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Величко.

Как пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, первые партии для своих работников уже заказали некоторые торговые сети, а в ближайшее время гигиенические маски из бязи станут доступны для покупателей в точках розничной торговли. Специалисты отмечают, что изделия будут продаваться по приемлемым ценам – от 40 рублей за одну штуку. При этом тканевая маска предназначена для многоразового использования.

Ознакомиться с полным перечнем торговых точек в муниципалитетах региона можно по ссылке.

Планируется, что в дальнейшем многоразовые маски станут доступны для приобретения и в других торговых точках Приамурья – перечень желающих будет регулярно пополняться. Заявки от предпринимателей принимаются в минэкономразвития и внешних связей Амурской области по телефону 8 (4162) 22-44-10.