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сегодня, 18:12 0

В космическом центре «Восточный» проводят мероприятия по профилактике коронавируса

В космическом центре «Восточный» проводят мероприятия по профилактике коронавируса
Фото: amurobl.ru

В соответствии с указом президента РФ персонал космодрома Восточный, как и остальные предприятия России, не работает с 30 марта по 3 апреля. Исключение составляют дежурные смены, поддерживающие бесперебойное функционирование жизнеобеспечивающих объектов космодрома.

Организованы все необходимые мероприятия по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией. В ежедневном режиме у сотрудников дежурных смен проводится дистанционная термометрия. В особом режиме проводятся дезинфекционные мероприятия.

Специалистами группы медицинского обеспечения филиала АО «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» установлено оперативное взаимодействие с подразделениями медицинской и санитарно-эпидемиологической службы ФМБА России. Все сотрудники, приезжающие из зарубежья, по специальному телефону единой диспетчерской службы докладывают о своем прибытии, параллельно эта информация поступает главному санитарному врачу по ЗАТО Циолковский. Далее они организовывают карантинные мероприятия и устанавливают за данными сотрудниками медицинское наблюдение с необходимостью взятия анализов для диагностики коронавирусной инфекции.

На данный момент на территории космодрома Восточный не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус #космодром

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