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Эксперты: ситуация с коронавирусом показала важность поправок в Конституцию

Эксперты: ситуация с коронавирусом показала важность поправок в Конституцию

Ситуация с коронавирусом показала необходимость президентских поправок в Конституцию, в частности в теме поддержки семей с детьми. Об этом заявил член ОП Сергей Рыбальченко. Об актуальности поправок сказал также председатель Союза сыроваров Олег Сирота. По его мнению, на первое место вышла поправка о качественном медобслуживании.

«Безусловно, семьи с детьми оказываются сегодня в особой зоне риска. Поэтому выплаты для тех, кто имеет право на получение материнского капитала, ускорение выплат семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, другие шаги, предложенные президентом – все это направлено на сглаживание последствий возникшей из-за мировой пандемии коронавируса ситуации. И это серьезная поддержка», – считает зампред комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«В ситуации, когда люди ради собственной безопасности не выходят на улицу, не могут работать удаленно, – а таких граждан достаточное количество, – должна применяться и адресная поддержка, помимо основных, общих мер. Надеюсь, в ближайшее время такая поддержка будет людям оказана. Это прерогатива регионов и местных властей», – подчеркнул Рыбальченко.

При этом эксперт отметил, что в своем обращении к гражданам, Владимир Путин расширил идеи, ставшие основой для поправок в Конституцию России. По его мнению, социальные поправки, и прежде всего рефрен о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, нашли отражение и в новых мерах социальной поддержки населения в условиях распространения коронавируса, пишет газета «Взгляд».

«Это еще раз подтверждает последовательность действий главы государства – социально и семейно ориентированная политика, год за годом на протяжении всех последних лет и с заделом на будущее», – констатировал зампред комиссии Общественной палаты.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе обращения к нации предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий распространения вируса для экономики и для благосостояния граждан. В число предложенных им инициатив вошли и социальные. Они коснулись, в частности, выплат ветеранам, семьям с детьми, безработным и заболевшим. Так, семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Фермер, предприниматель, председатель Союза сыроваров Олег Сирота в разговоре с «Газетой.Ru» тоже объяснил актуальность поправок в Конституцию на фоне ситуации с коронавирусом.

«Поправки в Конституцию — они не то что актуальны-неактуальны — сейчас они становятся особенно актуальными. И на первое место вышла поправка о качественном медицинском обслуживании, доступном каждому гражданину нашей необъятной Родины. Нужно это делать, внедрять и претворять в жизнь», — отметил он.

По словам фермера, пандемия выявила недостатки системы мирового здравоохранения, скорее всего уязвимости будут и в российской медицине. «И нужно будет поднимать здравоохранение и делать медпомощь доступной. Кроме того, в поправках вносится ряд гарантий — в первую очередь по минимальному фонду оплаты труда, это нужно закрепить в Конституции, потому что эта мера защитит работников», — подчеркнул Сирота.

Он отметил, что обращение президента России Владимира Путина к нации, которое было на прошлой неделе, — в нем был озвучен пакет мер эффективных и действенных.

«Это меры, которые касаются бизнеса, отсрочек по платежам кредитным — это особенно актуально для малого, среднего бизнеса, для всех пострадавших отраслей. Также очень актуально — явно будет сейчас много безработных, и что пособие по безработице подняли до минимального уровня оплаты труда и минимального прожиточного минимума. Без шика, но можно прожить, уже не смешная цифра, а цифра, на которую можно купить базовый набор продуктов питания. Это тоже очень хорошая мера, я надеюсь, что эта мера будет доведена до региональных прожиточных минимумов — они у нас везде разные — и мы получим хороший антикризисный пакет мер», — заявил сыровар.

Он также отметил, что ему очень понравилась фундаментальная вещь в выступлении президента — как представителю бизнеса. «Это снижение социальных [страховых] взносов. Это будет одним из самых хороших последствий, потому что это позволит снизить нагрузку на бизнес и создавать рабочие места уже после событий, которые сейчас происходят», — резюмировал фермер.

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#закон #коронавирус

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Резюмировал фермер... Спуститесь ниже уважаемый фермер и прочитайте что резюмировал по поводу вот таких деятелей Жириновский...

  • google_Ivan Nikitin

    google_Ivan Nikitin
    1 час назад

    СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ ПОКАЗАЛА что наша медицина развалена и не способна противостоять эпидемии.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ну да, сейчас начнут ещё больше лапши вешать - какая новая конституция социальная и правильная, и если не Путин, то кот

  • 55

    55
    1 час назад

    Это уже запредел. Шизофрения начинает зашкаливать за коронавирусом.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    А насчет того, как Путин работает на благо семей с детьми -

    Самый высокий процент бедности — среди детей, которые живут в многодетных семьях, — 52,2 процента. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — пояснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева.

  • От души

    От души
    1 час назад

    "Скорее всего уязвимости будут и в российской медицине". Такое ощущение, что я один не проголосовал за поправки и меня каждую неделю переубеждают всякого рода и сорта граждане.

  • grod

    grod
    1 час назад

    да..эпидемия показала то в каком состояние пришла страна....поэтому при голосовании каждый имеющий голову на плечах сделает правильный выбор...

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад



    Медики: "У нас ничего нет"





    А иксперты не уточнили в какой стране они живут?

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Можно подумать, что прими сегодня поправки и коронавирус испугается и исчезнет. Это судя по заголовку

  • uslon

    uslon
    56 минут назад

    Прям не фермер, а молодец!

  • домовенок

    домовенок
    52 минуты назад

    Уж как только не изворачиваются, чтобы пропихнуть поправки....ужас!

  • mp2mp

    mp2mp
    49 минут назад

    Для идиотов только эти статьи заказные.

  • Терминатор

    Терминатор
    45 минут назад

    Катастрофа.

  • Саймон

    Саймон
    35 минут назад



    Помоги врачам. Всероссийская мединспекция



  • lev4ik

    lev4ik
    29 минут назад

    Ситуация с короновирусом показала,что в Конституцию можно внести поправки о гарантированном пакете гречи и рулоне сортирной бумаги каждому россиянину. Ну или ещё чего.

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    домовенок

    Уж как только не изворачиваются, чтобы пропихнуть поправки....ужас!



    + много.

  • домовенок

    домовенок
    26 минут назад

    lev4ik

    Ситуация с короновирусом показала,что в Конституцию можно внести поправки о гарантированном пакете гречи и рулоне сортирной бумаги каждому россиянину. Ну или ещё чего.



    Замечательно сказано!

  • invv

    invv
    24 минуты назад

    Могу сказать, что есть люди, и совсем не старые, которые верят всему, что говорят по телевизору. Верят настолько, что переубедить их невозможно, у них один аргумент "А вот по телевизору сказали..." , значит так оно и есть и все тут.

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    lev4ik

    Ситуация с короновирусом показала,что в Конституцию можно внести поправки о гарантированном пакете гречи и рулоне сортирной бумаги каждому россиянину. Ну или ещё чего.



    "Напомнило из фильма "Обратной дороги нет", в матюгальник господин немецкий офицер заманивал партизан хорошими условиями, если они сдадутся"

  • домовенок

    домовенок
    19 минут назад

    vertex

    lev4ik

    Ситуация с короновирусом показала,что в Конституцию можно внести поправки о гарантированном пакете гречи и рулоне сортирной бумаги каждому россиянину. Ну или ещё чего.



    "Напомнило из фильма "Обратной дороги нет", в матюгальник господин немецкий офицер заманивал партизан хорошими условиями, если они сдадутся"



  • ay

    ay
    12 минут назад

    vertex
    lev4ik

    Ситуация с короновирусом показала,что в Конституцию можно внести поправки о гарантированном пакете гречи и рулоне сортирной бумаги каждому россиянину. Ну или ещё чего.



    "Напомнило из фильма "Обратной дороги нет", в матюгальник господин немецкий офицер заманивал партизан хорошими условиями, если они сдадутся"


    Или это:



    "Гвардейцы-десантники! Вы окружены! Шансов нет! Дальнейшие ваши действия - бесполезная трата времени и сил. Предлагаем командиру группы лейтенанту Виктору Тарасову и остальным разведчикам сухую одежду, горячий чай и наше радушие!"

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    8 минут назад

    Какой бред!!

    Под горчицей-корона вируса нам говорят о необходимости поправок!!!

    Ну что же все закономерно, подхалимы власти отрабатывают свои куски бюджета!!!

    Это же просто лицимерие.

    Спектакль продолжается.

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