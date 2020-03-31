Эксперты: ситуация с коронавирусом показала важность поправок в Конституцию

Ситуация с коронавирусом показала необходимость президентских поправок в Конституцию, в частности в теме поддержки семей с детьми. Об этом заявил член ОП Сергей Рыбальченко. Об актуальности поправок сказал также председатель Союза сыроваров Олег Сирота. По его мнению, на первое место вышла поправка о качественном медобслуживании.

«Безусловно, семьи с детьми оказываются сегодня в особой зоне риска. Поэтому выплаты для тех, кто имеет право на получение материнского капитала, ускорение выплат семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, другие шаги, предложенные президентом – все это направлено на сглаживание последствий возникшей из-за мировой пандемии коронавируса ситуации. И это серьезная поддержка», – считает зампред комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

«В ситуации, когда люди ради собственной безопасности не выходят на улицу, не могут работать удаленно, – а таких граждан достаточное количество, – должна применяться и адресная поддержка, помимо основных, общих мер. Надеюсь, в ближайшее время такая поддержка будет людям оказана. Это прерогатива регионов и местных властей», – подчеркнул Рыбальченко.

При этом эксперт отметил, что в своем обращении к гражданам, Владимир Путин расширил идеи, ставшие основой для поправок в Конституцию России. По его мнению, социальные поправки, и прежде всего рефрен о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, нашли отражение и в новых мерах социальной поддержки населения в условиях распространения коронавируса, пишет газета «Взгляд».

«Это еще раз подтверждает последовательность действий главы государства – социально и семейно ориентированная политика, год за годом на протяжении всех последних лет и с заделом на будущее», – констатировал зампред комиссии Общественной палаты.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе обращения к нации предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий распространения вируса для экономики и для благосостояния граждан. В число предложенных им инициатив вошли и социальные. Они коснулись, в частности, выплат ветеранам, семьям с детьми, безработным и заболевшим. Так, семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Фермер, предприниматель, председатель Союза сыроваров Олег Сирота в разговоре с «Газетой.Ru» тоже объяснил актуальность поправок в Конституцию на фоне ситуации с коронавирусом.

«Поправки в Конституцию — они не то что актуальны-неактуальны — сейчас они становятся особенно актуальными. И на первое место вышла поправка о качественном медицинском обслуживании, доступном каждому гражданину нашей необъятной Родины. Нужно это делать, внедрять и претворять в жизнь», — отметил он.

По словам фермера, пандемия выявила недостатки системы мирового здравоохранения, скорее всего уязвимости будут и в российской медицине. «И нужно будет поднимать здравоохранение и делать медпомощь доступной. Кроме того, в поправках вносится ряд гарантий — в первую очередь по минимальному фонду оплаты труда, это нужно закрепить в Конституции, потому что эта мера защитит работников», — подчеркнул Сирота.

Он отметил, что обращение президента России Владимира Путина к нации, которое было на прошлой неделе, — в нем был озвучен пакет мер эффективных и действенных.

«Это меры, которые касаются бизнеса, отсрочек по платежам кредитным — это особенно актуально для малого, среднего бизнеса, для всех пострадавших отраслей. Также очень актуально — явно будет сейчас много безработных, и что пособие по безработице подняли до минимального уровня оплаты труда и минимального прожиточного минимума. Без шика, но можно прожить, уже не смешная цифра, а цифра, на которую можно купить базовый набор продуктов питания. Это тоже очень хорошая мера, я надеюсь, что эта мера будет доведена до региональных прожиточных минимумов — они у нас везде разные — и мы получим хороший антикризисный пакет мер», — заявил сыровар.

Он также отметил, что ему очень понравилась фундаментальная вещь в выступлении президента — как представителю бизнеса. «Это снижение социальных [страховых] взносов. Это будет одним из самых хороших последствий, потому что это позволит снизить нагрузку на бизнес и создавать рабочие места уже после событий, которые сейчас происходят», — резюмировал фермер.