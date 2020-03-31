Москвичей на три месяца освободили от оплаты капремонта

Собственники жилья в Москве будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года, объявил мэр Сергей Собянин. Об отмене взносов на капремонт на три месяца сообщил и глава Московской области Андрей Воробьев.

«Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье», — цитирует Воробьева «Интерфакс». Он добавил, что подмосковные власти приложат усилия к тому, чтобы принимаемые меры на срок проведения капремонта не повлияли.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил об освобождении горожан от взносов за капремонт в связи с введением в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также введение режима самоизоляции. «На три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт», — написал Собянин на своем личном сайте во вторник.

Уже начатые работы в рамках капитального ремонта будут завершены, но новые пока начинать не будут. Такое решение, сообщил Собянин, было принято по просьбам москвичей, так как «проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома».

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что с 31 марта и до особого распоряжения в городе приостанавливается работа букмекерских контор, тотализаторов и пункта приема ставок. На фоне закрытых магазинов, заявил Собянин, работающие букмекерские конторы «выглядят, мягко говоря, странно» и создают у некоторых людей «ненужный соблазн нарушить домашний режим».

В Москве и Подмосковье в рамках борьбы с распространением коронавируса сначала обязали самоизолироваться жителей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, а с 30 марта распространили его на всех жителей города.

Как сообщало Амур.инфо, вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса. Покидать квартиру разрешается только при крайней необходимости.