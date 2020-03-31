Из-за короновируса перенесут сроки вступительных экзаменов

Сроки зачисления в российские вузы будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Изначально прием в вузы должен был начаться не позднее 20 июня.

«Будем делать перенос сроков», – сказал он. По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Фальков отметил, что, несмотря на перенос сроков сдачи экзаменов, в Минобрнауки хотели бы начать новый учебный год «по базовому сценарию» – 1 сентября, однако прогнозы делать еще рано. «Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся», – сказал он.

Министр также подчеркнул, что зачисление абитуриентов планируется во второй половине августа.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

Как сообщает ТАСС, бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысячи, добавил Фальков.