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сегодня, 17:48 0

Из-за короновируса перенесут сроки вступительных экзаменов

Из-за короновируса перенесут сроки вступительных экзаменов
Фото: 360tv.ru

Сроки зачисления в российские вузы будут перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Изначально прием в вузы должен был начаться не позднее 20 июня.

«Будем делать перенос сроков», – сказал он. По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Фальков отметил, что, несмотря на перенос сроков сдачи экзаменов, в Минобрнауки хотели бы начать новый учебный год «по базовому сценарию» – 1 сентября, однако прогнозы делать еще рано. «Давайте переживем сейчас апрель и посмотрим, какая динамика, потому что оценки даже компетентных специалистов пока еще разнятся», – сказал он.

Министр также подчеркнул, что зачисление абитуриентов планируется во второй половине августа.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

Как сообщает ТАСС, бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации, на данный момент их количество увеличилось почти на 34 тысячи, добавил Фальков.

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#коронавирус #образование

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