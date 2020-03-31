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сегодня, 17:30 0

В правительстве сообщили о состоянии заболевшей коронавирусом амурчанки

В правительстве сообщили о состоянии заболевшей коронавирусом амурчанки
Фото: pixabay.com

В правительстве Амурской области 31 марта прошло очередное заседание штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова доложила, что на текущий момент ситуация в области стабильна, без изменений.

«Состояние пациентки, которая находится в инфекционном боксе инфекционной больницы, удовлетворительное», – пояснила министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Результаты на коронавирус у трех туристов, прибывших накануне с Пхукета с повышенной температурой, оказались отрицательными.

Кроме того, утром 31 марта в аэропорту Благовещенска принят борт из Вьетнама с 290 пассажирами. «Это последний борт, который мы принимаем из-за границы. На этапе двойного тепловизионного контроля не выявлены граждане с признаками инфекционных заболеваний. На смешанном пункте пропуска сегодня утром осуществлен выезд 40 водителей на грузовых машинах. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено», – доложила главный санитарный врач области.

В ФБУЗ Амурской области на Covid-19 на утро вторника проведены 2 700 исследований биоматериала 1 372 лиц из числа, подлежащих контингентов. Результаты отрицательные. Проведено 603 проверки по месту домашней изоляции – нарушений не установлено.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицейскими проверили 237 объектов торговли, из которых 17 торговали, нарушая распоряжение губернатора.

На горячую линию 112 за сутки поступило 1 199 обращений. В связи с увеличением количества обращений на телефон горячей линии по коронавирусу 112 принято решение усилить ее работу.

Кроме этого, рекомендовано амурскому МЧС совместно с УМВД усилить работу по информированию населения, сообщает правительство Амурской области.

«Для максимального снижения рисков распространения инфекции необходимо всеми способами убедить людей оставаться дома. Самоизоляция – самое правильное поведение в этих условиях. Нужно думать о последствиях. Коронавирус учит всех нас по-другому расставлять приоритеты и брать ответственность не только за свое здоровье, но и жизнь и здоровье других людей. Необходимо всем ограничить контакты, соблюдать рекомендации медиков, не выходить из дома без крайней необходимости», – подчеркнул губернатор Василий Орлов

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#здоровье #коронавирус #областная власть

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