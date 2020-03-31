ВЦИОМ: самой важной поправкой к Конституции россияне считают качество медобслуживания

Среди конкретных поправок, предложенных для оценки, наиболее важной россияне считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95 %). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93 %).

В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия страны (92 %), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92 %), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92 %).

Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию страны считают важным 91 % соотечественников. Также 9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (90 %).

Важным считает по 89 % граждан закрепить в Конституции защиту исторической правды (запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества) и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны.

Закрепить в Конституции обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных считает важным 86 % россиян. Также 85 % признают значимость, равноценную конституционной, в защите животных и формировании ответственного отношения к ним. Такая же доля россиян считает важным поправку о роли России в международных отношениях, согласно которой государство принимает меры по поддержке и укреплению международной безопасности и обеспечивает мирное сосуществование государств и народов.

Из 10 россиян 8 считают важными ввести ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами РФ, а также запрет иметь гражданство или недвижимость за границей (81 %). Важным конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины считает 80 % соотечественников.

Менее 80 % поддержки набрали следующие поправки: приоритет Конституции над международным правом (73 %); ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом (71 %), снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах (61 %), а также создание единой публичной системы власти (57 %).

Менее половины поддерживающих голосов (по 47 % соответственно) набрали такие поправки, как расширение полномочий Совета Федераций и расширение полномочий Государственной Думы.