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сегодня, 17:11 4

Эксперт: потребность людей в голосовании по Конституции не пропадет

Эксперт: потребность людей в голосовании по Конституции не пропадет
Фото: kuzbass-today.ru/

Решение главы государства о переносе даты голосования по Конституции правильное, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Она отметила, что интерес и потребность людей в голосовании по поправкам к Конституции из-за ситуации с коронавирусом не пропадёт, пишет ИА REGNUM.

«В этом плане очевидно, что президент, огласив комплекс мер, закладывал требование к благополучию, как основу. И тогда перенос даты голосования — это следствие, он закономерен. Естественно, решение Путина относится в базовым, которое являются модельными для всех решений и для всех остальных руководителей. Назначение новой даты голосования будет зависеть от ситуации в стране по коронавирусу, когда он не будет угрожать жизни, здоровью и благополучию всех тех, кто должен выразить своё мнение по изменениям в Конституции.

Я думаю, что у граждан РФ на сегодняшний день понимание опасности ситуации есть, но есть и инструменты, которые зависят о каждого из нас. Интерес и потребность людей в голосовании по поправкам к Конституции из-за ситуации с коронавирусом не пропадёт.

Сегодняшний сложный этап в жизни страны — это возможность понять меру своей персональной ответственности за любые действия. Коронавирус не отразится на явке граждан в день голосования. Просто это нужно сделать в тот момент, когда вирус не будет угрожать населению», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщалось ранее, 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время.

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#закон

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Интерес? Серьёзно?! Бред сивой...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Что ещё может ляпнуть бывший руководитель аналитического управления центрального исполнительного комитета "едры"?

  • OT

    OT
    21 минута назад

    Дак оне ТВ насилуют пропагандой растягивают сей презерватив во времени. Особо роликиактеров Машкова и Безрукова за рай обетованный предлагающие голосовать.

    Спрашивается где КПРФ? Наши-то областные хоть один кто в люди высунется? Мёртвое кладбище какое-то.

  • vertex

    vertex
    10 минут назад

    OT

    Дак оне ТВ насилуют пропагандой растягивают сей презерватив во времени. Особо роликиактеров Машкова и Безрукова за рай обетованный предлагающие голосовать. Спрашивается где КПРФ? Наши-то областные хоть один кто в люди высунется? Мёртвое кладбище какое-то.



    «Бедный Путин!» – эти слова вызвали смех, свист и улюлюканье горожан, присутствовавших на митинге 22 марта 2020 г. против поправок в Конституцию и обнуления президентского срока В. Путину.

    Несколько сотен горожан различных политических взглядов в едином порыве вышли заявить о своём протесте против перспективы вечной власти Путина. Люди устали от пустых обещаний нынешней власти, тотальной нищеты и разрухи и возмущены вероятностью сохранения этих условий. Но как видим, в нашем городе есть и такие, кто считает, что 20 лет вставания страны «с колен» – это не предел. Таким горожане кричали «позор» и «уходи». Ещё одному «запутинцу» – представителю движения НОД, попытавшемуся силой завладеть микрофоном, люди выступить уже не дали, ибо порядок выступлений един для всех.

    Митинг был достаточно эмоционален. Горожане охотно откликались на лозунги выступающих. «Нам нужен царь?!» – доносилось с трибуны. «Нет!» – отвечала толпа. «Мы должны показать власти, что презираем её, да?!» – продолжал оратор. «Да!» – соглашался народ. В основном, выступающие призывали горожан прийти на общероссийский плебисцит и проголосовать ПРОТИВ поправок в Конституцию. Звучали предложения и о бойкоте голосования. А один из выступающих предложил воспринимать предстоящее голосование как голосование по ВОТУМУ НЕДОВЕРИЯ Путину. И присутствующие горожане поддержали это предложение!

    85 лет назад на Дальний Восток приезжали тысячи юношей и девушек строить новый социалистический город. Несколько десятилетий Комсомольск-на-Амуре являл собой качественно новый образец для жизни и служил путеводной звездой для строителей коммунизма на территории не только нашей страны, но и всех социалистических стран во всём мире. Но истории, как известно, свойственно повторяться. И сегодня на заброшенной властью суровой дальневосточной земле вновь загорается огонёк надежды на светлое будущее. Наш славный город вновь, как и 85 лет назад, готов служить протестным маяком для всех остальных городов истерзанной капитализмом страны. Держи равнение, страна, на Комсомольск, на Комсомольск!

    Полное видео митинга:

    https://youtu.be/ZGuYn4MuPfw

    Выступления:

    0 : 03 Елена Разумовская, организатор митинга

    1 : 35 Олег Паньков, экс-депутат Комсомольской-на-Амуре городской думы

    5 : 28 Юрий Желдак, член партии "РОТ-Фронт"

    10 : 24 Александр Алябьев, член правозащитного движения "Единство"

    11 : 50 Елена Папулова, член регионального отделения общественного движения "За новый социализм", активист городского общественного движения "Сила народа"

    15 : 18 Юрий Савчук, Уссурийское казачье общество

    19 : 43 Сергей Юганов, член регионального отделения общественного движения "За новый социализм"

    22 : 15 Анна Солодкова, "Общенародный Союз Возрождения России"

    28 : 15 Вадим Воеводин, первый секретарь горкома КПРФ

    32 : 02 Денис Крень, житель г. Комсомольска-на-Амуре

    34 : 38 Михаил, житель г. Комсомольска-на-Амуре

    36 : 24 Михаил Потапенков, житель г. Комсомольска-на-Амуре

    37 : 55 Галина Зосимова, житель г. Комсомольска-на-Амуре ("Бедный Путин!")

    40 : 58 Андрей Кузьменко, общественное движение "Народный Комсомольск"

    43 : 51 Вера Алябьева, "Общенародный Союз Возрождения России"

    45 : 46 Людмила Гассан, житель г. Комсомольска-на-Амуре

    51 : 47 Сергей Наумов, РОО "Открытая Россия"

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    (https://vk.com/album-80313825_271121127 или https://ok.ru/silanaroda/topic/151380063563184)

    ОД «Сила народа»

    29.03.2020 22:56:00 +1100

    http://debri-dv.com/article/24480/bednyy_putin

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