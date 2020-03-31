Эксперт: потребность людей в голосовании по Конституции не пропадет

«В этом плане очевидно, что президент, огласив комплекс мер, закладывал требование к благополучию, как основу. И тогда перенос даты голосования — это следствие, он закономерен. Естественно, решение Путина относится в базовым, которое являются модельными для всех решений и для всех остальных руководителей. Назначение новой даты голосования будет зависеть от ситуации в стране по коронавирусу, когда он не будет угрожать жизни, здоровью и благополучию всех тех, кто должен выразить своё мнение по изменениям в Конституции.

Я думаю, что у граждан РФ на сегодняшний день понимание опасности ситуации есть, но есть и инструменты, которые зависят о каждого из нас. Интерес и потребность людей в голосовании по поправкам к Конституции из-за ситуации с коронавирусом не пропадёт.

Сегодняшний сложный этап в жизни страны — это возможность понять меру своей персональной ответственности за любые действия. Коронавирус не отразится на явке граждан в день голосования. Просто это нужно сделать в тот момент, когда вирус не будет угрожать населению», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщалось ранее, 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время.