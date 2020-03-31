В Хабаровске планируют проводить дезинфекцию городских улиц

В Хабаровске собираются обеззараживать городские пространства при помощи двенадцати поливомоечных автомобилей. Об этом вторник, 31 марта, говорили на заседании краевого штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Если такое решение будет принято спецтехника с бочками, «заряженными» обеззараживающими составами, выдвинется на хабаровские трассы. Для этого собираются использовать МДК – машины дорожные комбинированные, использующиеся зимой в качестве пескоразбрасывателей, а в теплое время года – в роли поливомоечных.

Сейчас в муниципальных предприятиях «Южное», «Север» и «Восток» автомобили для обработки улиц спецсоставами уже подготовлены: на них установлены емкости для растворов, навешены разбрызгиватели, сообщает портала PROkhab.ru.

«Прошу быстро проработать вопрос с организациями, которые могут нам поставить обеззараживающие средства в необходимых объемах, чтобы можно было оперативно начать санобработку городских дорог и внутриквартальных проездов. Если мы этим займемся, управляющие компании также должны подключиться и подготовить оборудование для обработки дворов. Это могут быть, к примеру, ранцевые опрыскиватели», – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.