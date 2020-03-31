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сегодня, 17:36 3

В Хабаровске планируют проводить дезинфекцию городских улиц

В Хабаровске планируют проводить дезинфекцию городских улиц
Фото: vestitula.ru

В Хабаровске собираются обеззараживать городские пространства при помощи двенадцати поливомоечных автомобилей. Об этом вторник, 31 марта, говорили на заседании краевого штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Если такое решение будет принято спецтехника с бочками, «заряженными» обеззараживающими составами, выдвинется на хабаровские трассы. Для этого собираются использовать МДК – машины дорожные комбинированные, использующиеся зимой в качестве пескоразбрасывателей, а в теплое время года – в роли поливомоечных.

Сейчас в муниципальных предприятиях «Южное», «Север» и «Восток» автомобили для обработки улиц спецсоставами уже подготовлены: на них установлены емкости для растворов, навешены разбрызгиватели, сообщает портала PROkhab.ru.

«Прошу быстро проработать вопрос с организациями, которые могут нам поставить обеззараживающие средства в необходимых объемах, чтобы можно было оперативно начать санобработку городских дорог и внутриквартальных проездов. Если мы этим займемся, управляющие компании также должны подключиться и подготовить оборудование для обработки дворов. Это могут быть, к примеру, ранцевые опрыскиватели», – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    А наша прокладка пока не получит одобрение - в аэропорту проверок не будет, обработки улиц не будет! Жаль Фургал не у нас...

  • Hh27.

    Hh27.
    1 час назад

    так Кравчук и подъезды сказал мыть и дезинфицировать и даже объявление висит,осталось малость сказать женщине со средней Азии,которая появляется как человек паук с веником и исчезает

  • Hh27.

    Hh27.
    1 час назад

    так Кравчук и подъезды сказал мыть и дезинфицировать и даже объявление висит,осталось малость сказать женщине со средней Азии,которая появляется как человек паук с веником и исчезает

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