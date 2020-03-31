Медицинские осмотры на внутренних авиалиниях введут власти Хабаровского края

Обновлено: 17:20



Дополнительные меры контроля вводятся в Хабаровском крае для недопущения распространения коронавируса. В терминале внутренних авиалиний скоро начнет работать спецпост, где будут измерять температуру и выдавать инструкции по профилактике коронавируса, а в случае необходимости – предписания о самоизоляции.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба под руководством губернатора региона Сергея Фургала.

«До вечера пусть минздрав края проработает вопрос об организации подобного пункта. Это должен быть оборудованный пост, где обязательно присутствует сотрудник Роспотребнадзора. В первую очередь мы будем обследовать пассажиров, прилетающих из Москвы и Владивостока. Под роспись каждого человека нужно ознакомить с правилами профилактики и ответственностью за сокрытие данных о посещении другой страны или о контактах с заболевшими», – заявил глава региона.

Сейчас подобные мероприятия проводят только в международном терминале аэропорта в отношении туристов, прилетающих из других стран. У людей в обязательном порядке измеряют температуру, а затем решают, отправить человека в обсерватор или на домашний карантин. Так, по данным Роспотребнадзора, только за прошедшие выходные в Хабаровск вернулоись 8 рейсов из-за границы, на которых прилетели почти 3 тысячи человек. И все они попали под наблюдение санитарных врачей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Сейчас прилетающие из Москвы могут нести гораздо больше рисков, чем те, кто приезжает из-за рубежа. Потому что Москва – зона, где уже много случаев коронавируса. И мы будем выдавать пассажирам московских рейсов памятки, а также измерять у людей температуру, что поможет эффективнее контролировать ситуацию», – объяснил Сергей Фургал.

По данным краевого УМВД, с 1 марта в Хабаровский край через все пункты пропуска въехало свыше 12 тысяч человек. Около 5 тысяч из них находятся дома в самоизоляции. Правоохранители следят за тем, чтобы предписания о карантине выполнялись. Для этого полицейские проводят подомовые обходы. К настоящему моменту уже проверено около 5 тысяч граждан, находящихся на домашнем карантине.

Как сообщало Амур.инфо, прибывающих в Благовещенск граждан на внутренних рейсах не проверяют на признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова пояснила, что тепловизионный контроль на перемещающихся в пределах России людей пока не предусмотрен.