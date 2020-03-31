Многие бизнес-центры Благовещенска решили не рисковать и прекратили работу

Режим выходного дня соблюдает большинство бизнес-центров Благовещенска. Многие закрыты полностью, на рабочие телефоны никто не отвечает.

Администратор бизнес-центра «Премиум» и «Триумф» сообщил, что сейчас посетителей в здание не пускают. Работает только стоматологический центр. В «Тандеме» функционирует гостиница, в ней проживают те, кто заселился до начала нерабочей недели.

«Мы решили закрыть центр на эти дни в любом случае – рассказали корреспонденту Амур.инфо в бизнес-центре «Союз». – Доступ посетителей в здание сейчас исключен полностью. Только транспортная компания осталась которая не может всю документацию сейчас изъять. В этой организации документы уже все подбили, но есть документы, которые нужно формировать в их базе по приходу контейнеров. Решили, что завхоз будет им на час в день открывать двери и уходить. Сотрудника мы предупредили, что бы в маске обязательно все это делалось и обработку дезинфекционную обязательно проводили. Мы переговорили с транспортными компаниями и их такой вариант работы устраивает».

Некоторые владельцы коммерческой недвижимости входят в положение экономической ситуации своих арендаторов и решаются на перерасчет арендной платы.

«Мы даем эти каникулы без учета арендной платы – пояснил администратор центра «Союз». –Написали арендаторам, что на эти дни, которые закрываем, не будем брать арендную плату. При этом мы понимаем, что от налогов, отопления, содержания и других расходов нас никто не освобождает, нам придется платить зарплату. Понятно, что все пострадают от такой ситуации. Арендаторам сейчас тоже тяжело и всем надо как-то жить. Мы надеемся, что это не будет длительный карантин. Надежда на то, что люди ответственно подойдут к этому, пересидят эти дни дома, будут носить маски, соблюдать дистанцию».

Если большие ТРЦ получили официальное предписание о закрытие, то в сравнительно маленьком здании из проверяющих пока никто не появлялся. Как пояснили в деловом центре, собственники недвижимости в настоящий момент находятся в Санкт-Петербурге. Вся работа с Благовещенском проходит в режиме онлайн. Администратор уточнил, что жители города на Неве очень серьезно относятся к ситуации с коронавирусом и вынужденной самоизоляцией. Поэтому и их центр решил полностью приостановить работу и всех по возможности перевести на удаленку.

В центре «Норд» сообщили, что предприняли «все меры во исполнение постановления правительства о предупреждении коронавирусной инфекции», а также, посетовали, что в городе сильно не хватает средств индивидуальной защиты и обеззараживающей химии для уборки помещений.

«Мы предлагаем чиновникам городской администрации вместе с мэром, пока идет нерабочая неделя, взять швейные машинки и нашить маски для горожан. Будет очень полезное мероприятие», – посоветовал один из собственников бизнес-центра.

В свою очередь в «Норде» отметили, что те собственники, которые попали в перечень постановления нашего губернатора и были вынуждены прекратить работу, пойдут навстречу своим арендаторам.