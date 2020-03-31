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сегодня, 16:30 0

Искусство изоляции: пользователи Инстаграма на карантине запустили флешмоб

Искусство изоляции: пользователи Инстаграма на карантине запустили флешмоб
Фото: instagram.com/tussenkunstenquarantaine/

Коронавирус заставил практически весь мир сидеть дома, но в тоже время открыл всем возможность прикоснуться к высокому искусству. В домашних условиях самоизоляции, когда музеи закрыты и выходить на улицу можно только в магазин, любители искусства запустили флешмоб.

Чтобы пародии на картины не терялись, в Инстаграме был создан аккаунт @tussenkunstenquarantaine. В него люди присылают свои воссозданные знаменитые картины и скульптуры.

Русские работы можно найти под хештегом «изоляция», некоторые так публикуют свои пародии на высокое искусство.

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#жизнь #коронавирус #юмор

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