Искусство изоляции: пользователи Инстаграма на карантине запустили флешмоб

Коронавирус заставил практически весь мир сидеть дома, но в тоже время открыл всем возможность прикоснуться к высокому искусству. В домашних условиях самоизоляции, когда музеи закрыты и выходить на улицу можно только в магазин, любители искусства запустили флешмоб.

Чтобы пародии на картины не терялись, в Инстаграме был создан аккаунт @tussenkunstenquarantaine. В него люди присылают свои воссозданные знаменитые картины и скульптуры.

Русские работы можно найти под хештегом «изоляция», некоторые так публикуют свои пародии на высокое искусство.