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сегодня, 16:26 1

В Белогорске педагоги шьют марлевые маски

В Белогорске педагоги шьют марлевые маски
Фото: администрация Белогорска

Педагоги Белогорска менее чем за сутки сшили более 400 марлевых защитных масок. Рулон марли для этих целей длиной в 1 километр на свои средства приобрел глава города. Об этом Станислав Мелюков рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

«Для нужд муниципалитета в школах сами шьем маски (кстати, последний рулон марли в 1 километр приобрели на одной из баз в Благовещенске, заплатил свои 25 тысяч рублей)», – сообщил подписчикам глава города.

Пошивом марлевых медицинских масок на добровольной основе занимаются педагоги всех образовательных организаций Белогорска и одного учреждения культуры, у которых есть определенные навыки шитья.

«Образец пошива маски мы нашли в интернете. Сложного в принципе ничего нет. Те педагоги, которые обладают возможностью и навыками, взялись помогать на добровольной основе, – рассказала председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Маска состоит из 8 слоев марли и резинки, без ватной прослойки. Главный врач больницы нам рассказал, что такую маску можно использовать от 4 до 6 часов, после ее можно постирать, высушить и обязательно тщательно прогладить утюгом. В дальнейшем такую маску можно вновь использовать. Менее чем за сутки удалось сшить 412 масок, 100 из которых уже переданы в полицию Белогорска».

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#администрация Белогорска #Белогорск #коронавирус

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Комментарии
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  • zmeika

    zmeika
    49 секунд назад

    Молодцы какие! А где же наши народные депутаты? Что-то не видно от них никакой помощи! Или они только перед очередным голосованием активизируются, а как беда - сразу в кусты, отсидеться!!!

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