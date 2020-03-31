В Белогорске педагоги шьют марлевые маски

Фото: администрация Белогорска

Педагоги Белогорска менее чем за сутки сшили более 400 марлевых защитных масок. Рулон марли для этих целей длиной в 1 километр на свои средства приобрел глава города. Об этом Станислав Мелюков рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

«Для нужд муниципалитета в школах сами шьем маски (кстати, последний рулон марли в 1 километр приобрели на одной из баз в Благовещенске, заплатил свои 25 тысяч рублей)», – сообщил подписчикам глава города.

Пошивом марлевых медицинских масок на добровольной основе занимаются педагоги всех образовательных организаций Белогорска и одного учреждения культуры, у которых есть определенные навыки шитья.

«Образец пошива маски мы нашли в интернете. Сложного в принципе ничего нет. Те педагоги, которые обладают возможностью и навыками, взялись помогать на добровольной основе, – рассказала председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Маска состоит из 8 слоев марли и резинки, без ватной прослойки. Главный врач больницы нам рассказал, что такую маску можно использовать от 4 до 6 часов, после ее можно постирать, высушить и обязательно тщательно прогладить утюгом. В дальнейшем такую маску можно вновь использовать. Менее чем за сутки удалось сшить 412 масок, 100 из которых уже переданы в полицию Белогорска».