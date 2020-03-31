Утверждены новые даты проведения Олимпиады в Токио

Фото: depsport.admhmao.ru

Международный олимпийский комитет утвердил новые даты летних Олимпийских игр в Токио. Она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Об этом сообщается на сайте МОК.

«Эти новые даты дают всем, кто участвует в организации соревнований, достаточное количество времени, чтобы подготовиться к Играм на фоне пандемии коронавирусной инфекции и вызванных ею последствий», — говорится в заявлении МОК.

Генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто отметил, что открытие Игр специально сдвинули на пятницу для удобства подготовки к соревнованиям.



24 марта МОК объявил, что ОИ-2020 отложены на год в связи с пандемией COVID-19. По итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха было заявлено, что соревнования пройдут не позднее лета 2021 года и сохранят название «Токио-2020».

По плану, летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Там собирались разыграть 339 комплектов медалей, пишет РБК.