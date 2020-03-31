В Благовещенске будут судить руководителя строительной компании за нежелание выплачивать дольщикам деньги

В Благовещенске направлено в суд уголовное дело по обвинению руководителя коммерческой организации. Мужчину будут судить за то, что он не выполнял судебные решения по искам участников долевого строительства.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Омнибус» утвердил заместитель прокурора Благовещенска. Благовещенец обвиняется по статье 315 УК РФ «Воспрепятствование служащим коммерческой организации исполнению вступивших в законную силу решений суда».

Во время следствия было установлено, что с ноября 2017 по июль 2018 года, обвиняемый, являясь руководителем строительной организации, не исполнял судебные решения о взыскании неустойки за не вовремя сданные квадратные метры по договорам долевого строительства в пользу дольщиков. При этом мужчина имел реальную финансовую возможность исполнить указанные вступившие в законную силу судебные решения. В общей сложности в качестве неустойки он должен был выплатить почти 465 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Благовещенский городской суд. В соответствии с Уголовным кодексом РФ за это преступление суд может назначить виновному до 2 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

Ранее компания «Омнибус» уже попадала в поле зрения прокуратуры. Надзорный орган Благовещенского района объявлял руководителю стройфирмы предостережение из-за того, что компания несколько раз продлевала сроки строительства многоквартирных домов в связи с финансовыми проблемами.