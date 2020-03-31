Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:34 0

Крупные российские ритейлеры откажутся от приема банковских карт и наличных

Крупные российские ритейлеры откажутся от приема банковских карт и наличных
Фото: pixabay.com

В целях нераспространения коронавируса крупные ритейлеры и службы доставки планируют ввести единые правила безопасности. Они объединились, чтобы повысить безопасность покупателей и персонала и не допустить вспышки заболевания.

Компании договорились, что будут доставлять товары и выдавать заказы в пунктах выдачи бесконтактным способом. Согласно новым правилам, торговые залы закроют, работа будет осуществляться только в режиме пункта выдачи заказов. Компании перестанут принимать наличные или банковские карты в пунктах выдачи заказов. Выдавать собираются только предоплаченные на сайте или в приложении покупки.

К соглашению присоединились Wildberries, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», DPD, ПЭК, «М.Видео-Эльдорадо», Aliexpress и «Спортмастер». Эту инициативу также поддержала «Леруа Мерлен», но без закрытия торгового зала.

Помимо этого, в пункты выдачи заказов или магазины станут пускать строго по одному покупателю. Кабины для примерки одежды работать не будут. Персонал должен носить защитные маски и перчатки, также в торговых точках установят санитайзеры, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

В случае нарушения правил покупатели могут отправить жалобу на горячую линию Ассоциации компаний интернет-торговли по телефону: 8-800-555-11-56.

Просмотров всего: 1026

#коронавирус #торговля #финансы

распечатать


Коронавирус

Многие бизнес-центры Благовещенска решили не рисковать и прекратили работу
В России и мире

Искусство изоляции: пользователи Инстаграма на карантине запустили флешмоб
Коронавирус

В Белогорске педагоги шьют марлевые маски
Спорт

Утверждены новые даты проведения Олимпиады в Токио
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь