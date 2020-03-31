СМИ: на пункте пропуска в Благовещенске застряли 40 китайцев

На таможне в Благовещенске из-за отмены временного коридора застряли 40 граждан КНР. 30 марта было издано распоряжение о временном ограничении движения на пунктах пропуска через госграницу РФ. До этого сразу несколько официальных источников подтвердили им, что временный коридор Благовещенск – Хэйхэ в этот день будет открыт.

Среди тех, кто не смог уехать в Китай, студенты, предприниматели, матери с детьми, сообщает в соцсети WeChat платформа Эцзинпинлунь, ссылаясь на данные генконсульства Китая в Хабаровске. Как поясняется в материале, закрытие погранперехода застало граждан КНР врасплох, решение 30 марта было принято внезапно. До этого все приехавшие получили подтверждение на таможне, в генконсульстве КНР в Хабаровске и правительстве Амурской области о том, что 30 марта коридор будет работать.

Изначально планировалось, что с 30 марта по 5 апреля временный погранпереход Благовещенск – Хэйхэ будет открыт для граждан Китая и России с 13:00 до 16:00 по пекинскому времени 30 марта, 1 и 3 апреля, пишет Biang.ru.

30 марта, в связи с федеральным решением об ограничении движения на пунктах пропуска через государственную границу РФ в целях предупреждения проникновения на территорию России коронавируса нового типа, коридор отменили до нового распоряжения.

Причины у граждан КНР вернуться домой разные. У студентов в связи с введенным на Дальнем Востоке карантиномпо коронавирусу отменили учебу, предпринимателям пришлось временно закрыть свой бизнес. Большая часть граждан КНР приехала 30 марта в Благовещенск из других городов Дальнего Востока, многие поездом из Хабаровска. Одна жительницы Хэйхэ, прилетела из Москвы.

«30 марта утром на таможне граждан Китая заверили, что погранпереход будет работать во второй половине дня. И только в обеденное время произошли изменения, и ожидающих открытия погранперехода пассажиров попросили покинуть здание таможни», – говорится в материале.

Как сообщается, генконсульство Китая в Хабаровске, куда обратились граждане КНР, заверило их, что оно ведет переговоры с российской стороной. Однако ответа до вечера не последовало.

Кроме того, собравшиеся у здания таможни граждане КНР выяснили, что временный коридор на погранпереходе Пограничный – Суйфэньхэ в Приморье работает в обычном режиме. Изначально появилась идея арендовать автобус и добраться до Приморского края. Однако собравшихся на таможне смутила идея ехать всем в одном автобусе 1 400 километров, учитывая риск распространения коронавирусной инфекции. В результате большинство китайцев приняли решение остаться ночевать в Благовещенске и ждать ответа генконсульства Китая в Хабаровске.

Позднее стало известно, что временные пассажирские коридоры через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ возобновляют свою работу. На этой неделе они будут организованы 1 и 3 апреля.