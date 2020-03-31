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сегодня, 15:19 0

В Приамурье разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

В Приамурье разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

Сотрудниками уголовного розыска Тындинского ЛО МВД России на транспорте разыскивается Виктор Кувалкин. Мужчину 1960 года рождения подозревают в совершении преступления.

Амурчанин скрывается от органов дознания, он объявлен в федеральный розыск. Приметы: рост 180-185 сантиметров, крепкого телосложения, волосы темные, глаза голубые, на вид 55-60 лет.

Владеющих какой–либо информацией о разыскиваемом просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (41656) 7-36-11, 3-72-67, 3-72-68, 3-72-51, 3-72-45.

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