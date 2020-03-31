Амурский минздрав: «Медперсонал сегодня работает в режиме ЧС»

Объем работы, который сегодня выполняют медицинские работники области, в несколько раз превышает обычный. В связи с этим амурский минздрав обращается к пациентам с просьбой отложить все плановые консультации на более позднее время.

«Я хотела бы обратиться к пациентам с просьбой: сейчас, в этот карантинный период, не искать способов обратиться в лечебное учреждение, чтобы получить справку на оружие, в ГАИ, пройти медосмотр. Я думаю, это те мероприятия, которые можно отложить на более поздний срок, когда будет снижена нагрузка на медицинский персонал. Мы сейчас работаем в режиме ЧС. У нас нет другого выхода. Мы же тоже люди, и очень тяжело работать без выходных, без перерыва, приходить очень рано и уходить очень поздно», – рассказала первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева в программе «Простые вопросы».

Поликлиники Благовещенска сейчас работают в обычном режиме. Но в минздраве рекомендуют пациентам группы риска 65+ и пациентам с хроническими заболеваниями придерживаться режима изоляции и вызывать врача на дом.

«Плановые госпитализации на сегодня приостановлены. Все пациенты с экстренной патологией будут получать ее в полном объеме. Пациенты, которые получали лечение на базе городской больницы, переведены в соответствующие отделения областной больницы», – объясняет Светлана Николаевна.

По последним данным в Амурской области зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Женщина прилетела в Благовещенск самолетом из Москвы.

«40 человек, которые находились в контакте с заразившейся женщиной, сейчас по-прежнему находятся в изоляторе детской городской клинической больницы. У всех отобран материал и передан в Роспотребнадзор для исследования. Состояние пациентов удовлетворительное. Если повторные тесты будут отрицательными и у людей не будет признаков ОРВИ, то через 14 дней их отпустят домой», – комментирует замминистра.

С 1 апреля в области начнут делать тесты на коронавирус всем беременным женщинам и амурчанам старше 65 лет. Забор анализов будет проводиться на дому.

Сколько коек дополнительно развернуло в регионе и хватает ли средств защиты самим медикам, об этом в видео.