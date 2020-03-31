Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 15

Амурский минздрав: «Медперсонал сегодня работает в режиме ЧС»

Амурский минздрав: «Медперсонал сегодня работает в режиме ЧС»

Объем работы, который сегодня выполняют медицинские работники области, в несколько раз превышает обычный. В связи с этим амурский минздрав обращается к пациентам с просьбой отложить все плановые консультации на более позднее время.

«Я хотела бы обратиться к пациентам с просьбой: сейчас, в этот карантинный период, не искать способов обратиться в лечебное учреждение, чтобы получить справку на оружие, в ГАИ, пройти медосмотр. Я думаю, это те мероприятия, которые можно отложить на более поздний срок, когда будет снижена нагрузка на медицинский персонал. Мы сейчас работаем в режиме ЧС. У нас нет другого выхода. Мы же тоже люди, и очень тяжело работать без выходных, без перерыва, приходить очень рано и уходить очень поздно», – рассказала первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева в программе «Простые вопросы».

Поликлиники Благовещенска сейчас работают в обычном режиме. Но в минздраве рекомендуют пациентам группы риска 65+ и пациентам с хроническими заболеваниями придерживаться режима изоляции и вызывать врача на дом.

«Плановые госпитализации на сегодня приостановлены. Все пациенты с экстренной патологией будут получать ее в полном объеме. Пациенты, которые получали лечение на базе городской больницы, переведены в соответствующие отделения областной больницы», – объясняет Светлана Николаевна.

По последним данным в Амурской области зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Женщина прилетела в Благовещенск самолетом из Москвы.

«40 человек, которые находились в контакте с заразившейся женщиной, сейчас по-прежнему находятся в изоляторе детской городской клинической больницы. У всех отобран материал и передан в Роспотребнадзор для исследования. Состояние пациентов удовлетворительное. Если повторные тесты будут отрицательными и у людей не будет признаков ОРВИ, то через 14 дней их отпустят домой», – комментирует замминистра.

С 1 апреля в области начнут делать тесты на коронавирус всем беременным женщинам и амурчанам старше 65 лет. Забор анализов будет проводиться на дому.

Сколько коек дополнительно развернуло в регионе и хватает ли средств защиты самим медикам, об этом в видео.

Просмотров всего: 1080

#коронавирус #медицина #Простые вопросы

распечатать


Коронавирус

Многие бизнес-центры Благовещенска решили не рисковать и прекратили работу
В России и мире

Искусство изоляции: пользователи Инстаграма на карантине запустили флешмоб
Коронавирус

В Белогорске педагоги шьют марлевые маски
Спорт

Утверждены новые даты проведения Олимпиады в Токио
Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    1 заболевший, а уже в режиме ЧС?!

    А потому что у нас на 1 врача по 2 министра!

  • Walyubyes

    Walyubyes
    1 час назад

    Прикольно.

    Только в ветке Форума сказали, что ВСЕ бюджетники (т.е.) медики - сидят на недельном отпуске, да еще получают зарплату.

    С чем врачей и поздравляю - люди считают, что вы не работаете.

    Кстати, о доплатах на период пандемии: первично-амбулаторному звену НЕ ПОЛОЖЕНЫ доплаты на период пандемии, только "скорочам".

    "Спасибо" медикам летит ото всех - и от граждан, и от минфина.

    Поэтому, многие медики спокойно уходят из профессии.

  • Skat

    Skat
    41 минута назад

    Все медики на своих рабочих местах. Нет никакого недельного отпуска. Еще и в поликлиниках из-за отсутствия пациентов зарплату хотят урезать.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    37 минут назад

    Главврачи и зав отделениями просто с ног валятся не покидают свой пост круглосуточно бдят как там эпидемия в городе.

  • Skat

    Skat
    33 минуты назад

    Интересно, наш министр здравоохранения зарплату себе урезал?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    30 минут назад

    Skat

    Интересно, наш министр здравоохранения зарплату себе урезал?



    никакого интереса. Думайте лучше о себе.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    29 минут назад

    КВЖД наса а не васа

    Главврачи и зав отделениями просто с ног валятся не покидают свой пост круглосуточно бдят как там эпидемия в городе.



    хорошо, если пронесёт. Ну а если не пронесёт, то появится хорошая возможность познакомиться с процессом поближе. Как говорится, ничего личного.

  • Skat

    Skat
    26 минут назад

    Скорее всего премию себе нарисует за экономию средств на врачах.

  • Skat

    Skat
    25 минут назад

    Вот о себе то и думаем как на четверть оклада прожить. На 3000 рублей в месяц

  • sadam_1974

    sadam_1974
    22 минуты назад

    Skat

    Вот о себе то и думаем как на четверть оклада прожить. На 3000 рублей в месяц



    работаю всю жизнь на 1,5 ставки и на жизнь не жалуюсь. А смысл?

  • Skat

    Skat
    13 минут назад

    Какие сейчас 1,5 ставки в поликлинике, когда пациентов нет?

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    Skat

    Какие сейчас 1,5 ставки в поликлинике, когда пациентов нет?



    А что, приемы ведутся?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    5 минут назад

    sadam_1974

    КВЖД наса а не васа

    Главврачи и зав отделениями просто с ног валятся не покидают свой пост круглосуточно бдят как там эпидемия в городе.



    хорошо, если пронесёт. Ну а если не пронесёт, то появится хорошая возможность познакомиться с процессом поближе. Как говорится, ничего личного.



    Всегда рад новому знакомству.

  • Skat

    Skat
    2 минуты назад

    Приема нет. Тупое просиживание на рабочем месте.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    47 секунд назад

    Знавал я одного верусолога от Бога, Константина Цветкова, царствие ему.

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь