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Скончался амурский сердечно-сосудистый хирург Владимир Шимко

Скончался амурский сердечно-сосудистый хирург Владимир Шимко

Обновлено: 16:12

В Приамурье 30 марта ушёл из жизни профессор, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, преподаватель АГМА, отличник здравоохранения, ветеран труда Владимир Шимко. Владимир Васильевич скончался после продолжительной болезни.

Владимир Шимко родился в Свободном 29 июля 1942 года. С 1967 года после окончания Благовещенского мединститута работал врачом. В 1969 окончил клиническую ординатуру по специальности «хирургия». С этого времени и начался его научно-педагогический стаж в родном медицинском вузе, где он работал ассистентом, доцентом, заведовал кафедрами госпитальной хирургии и общей хирургии, трудился на должности директора кардиохирургического центра.

Среди его достижений более 400 научных работ в области хирургии, патенты на пять изобретений, многочисленные почётные грамоты за добросовестный труд и преданность профессии. Владимир Васильевич щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Под его руководством защищено пять кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация. Владимир Васильевич пользовался огромным авторитетом среди коллег и жителей региона. Счет пациентов, которым он помог победить болезнь, идет на тысячи.

Всегда доброжелательный, вежливый, галантный, с неизменной улыбкой на лице – таким он запомнится всем, кто его знал. До последних дней Владимир Васильевич был предан любимому делу: больничный лист ему закрыли посмертно. Несмотря на тяжелый недуг, он до последней минуты сохранял искрометное чувство юмора и оптимизм. Память о Владимире Васильевиче навсегда останется в сердцах его коллег, учеников и благодарных пациентов.

В связи с закрытием ритуального зала прощание с Владимиром Шимко состоится на кладбище. Сбор с 12:00 до 12:30 2 апреля на территории МОРГа АОКБ. Желающим поехать на прощание предоставляется транспорт. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 914-538-75-38. (Алексей Шимко).

Просмотров всего: 1824

#жизнь

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Добрая память! Хороший был человек! Невосполнимая потеря для Здравоохранения...

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    ВСЕ СМЕРТНЫ

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 час назад

    когда смертушка в глаза глянет ВСЕ МАСКИ СЛЕТАЮТ

    ЗАЧЕМ ЛЮДИ СЛЕПЫ ???

  • Roger Rabbi

    Roger Rabbi
    1 час назад

    Хороший был дядька.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    соболезнуем

  • Walyubyes

    Walyubyes
    1 час назад

    Жалко. Знал лично и много работали вместе с Владимиром Васильевичем.

    Вечная память.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    25 минут назад

    Соболезнования семье.

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