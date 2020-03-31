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Поклонники раскритиковали Наталью Бочкареву после фотографии «без косметики»

Поклонники раскритиковали Наталью Бочкареву после фотографии «без косметики»
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Наталья Бочкарева опубликовала в своем Инстаграме новую публикацию. На нем она предстала перед подписчиками якобы без косметики.

На фотоснимке актриса только вышла из душа, ее волосы мокрые, а тело прикрывает белое полотенце.

В тексте актриса отметила, что многие «жалуются» на то, что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики. Наталья Бочкарева решила опубликовать снимок без макияжа, чтобы продемонстрировать свою внешность без косметики. «А я считаю, что лучшая косметика для женщины – это все-таки ее чистота», – подписала фото актриса.

Подписчики артистки не оценили посыл звезды. Особенно людей смутили брови знаменитости, которые выглядят искусственными.

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Вот вы часто пишете и говорите, что звёзды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики.. И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины - это все-таки ее чистота☝🏼 Как вам такой поворот?😉 ——— #жизньнакарантине #безкосметики #красотаспасетмир #nomakeup #nb #nataliabochkareva #bochkareva #мирвкоторомяживу #оставайтесьдома #натальябочкарева #бочкарева

Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official)

«Брови как у куклы», «Лучше накрасься, так будет красивее», «Очень красиво смотрится, особенно подправленные хирургами нос, губы, скулы, ну очень красиво смотрится и натурально», «Что с вашими бровями? Сотрите, смотрятся неестественно. Вы же такая симпатичная, а они вас уродуют», «Брови сделанные, ресницы тоже… лиц после хирурга. Да, чистота!», «Брови – атас. Зачем все их делают?», «С тонной ботокса на лице нужно говорить о натуральной красоте, да!» – оставили комментарии подписчики.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • demas1982

    demas1982
    1 час назад

    Она какая то Амурская известная Амурская актриса ? Кто она?

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