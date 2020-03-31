Поклонники раскритиковали Наталью Бочкареву после фотографии «без косметики»

Наталья Бочкарева опубликовала в своем Инстаграме новую публикацию. На нем она предстала перед подписчиками якобы без косметики.

На фотоснимке актриса только вышла из душа, ее волосы мокрые, а тело прикрывает белое полотенце.

В тексте актриса отметила, что многие «жалуются» на то, что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики. Наталья Бочкарева решила опубликовать снимок без макияжа, чтобы продемонстрировать свою внешность без косметики. «А я считаю, что лучшая косметика для женщины – это все-таки ее чистота», – подписала фото актриса.

Подписчики артистки не оценили посыл звезды. Особенно людей смутили брови знаменитости, которые выглядят искусственными.

«Брови как у куклы», «Лучше накрасься, так будет красивее», «Очень красиво смотрится, особенно подправленные хирургами нос, губы, скулы, ну очень красиво смотрится и натурально», «Что с вашими бровями? Сотрите, смотрятся неестественно. Вы же такая симпатичная, а они вас уродуют», «Брови сделанные, ресницы тоже… лиц после хирурга. Да, чистота!», «Брови – атас. Зачем все их делают?», «С тонной ботокса на лице нужно говорить о натуральной красоте, да!» – оставили комментарии подписчики.