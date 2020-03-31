В Приамурье почтальоны доставят пенсию всем пенсионерам на дом

Почта России информирует о том, что в апреле доставка пенсий и социальных выплат осуществляется всем пенсионерам на дом по установленному графику.

«Пенсионерам, выбравшим способ получения пенсий и социальных выплат через Почту России, необходимо оставаться дома – в день, установленный графиком выплат, почтальон принесет денежные средства на дом. Берегите свое здоровье», – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Доставка пенсий и социальных пособий – важная социально значимая услуга, которую Почта России оказывает на протяжении многих десятков лет. Это избавляет получателя от необходимости выходить из дома, когда рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, а также искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Особенно важен почтовый сервис для маломобильных граждан. К тому же услуга по доставке пенсии на дом является для клиентов бесплатной.

В случае если в день получения пенсии получатель не находился дома, следует обратиться по бесплатному телефону 8-800-1-000-000, сообщить свой адрес проживания. Доставка социальных выплат будет осуществлена повторно, до 20 числа включительно, пишет пресс-служба УФПС Амурской области.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают детализированную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

Приход почтальона позволяет получить на дому и другие важные услуги. У работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом, можно оплатить коммунальные и государственные платежи, стационарную и сотовую связь, интернет, оформить страховки или подписку на любимое издание. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России увеличивает дистанционное обслуживание клиентов, что существенно экономит время и позволяет сократить число контактов между людьми в общественных местах. Дополнительную информацию об оказании услуг почтовой связи клиенты могут уточнить на сайте Почты России, в мобильном приложении и по бесплатному телефону 8-800-1-000-000.