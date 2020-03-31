В Приамурье на коронавирус будут обследовать пенсионеров и беременных (видео)

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С 1 апреля в Приамурье будут обследовать на коронавирус условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими и приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран.

«К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65 плюс, особенно имеющие хронические заболевания. Забор материала для исследования будет проводиться на дому медработниками тех учреждений здравоохранения, к которым эти граждане прикреплены», – сообщила первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Она также отметила, что поликлиники заранее поставят в известность амурчан из группы риска, связавшись с ними по телефону. Забор материала будут проводить бригады сотрудников, экипированных согласно требованиям инфекционной безопасности: в специальных костюмах, масках, перчатках.

Одноразовая спецодежда подлежит утилизации после посещения одной квартиры или частного дома. Экипировка многоразового использования будет подвергаться санобработке – также после каждого посещения.

«В любом случае амурчане могут не опасаться: медработники не станут переносчиками вируса, для этого приняты все необходимые меры. Жителям не нужно бояться впускать в свои дома наших специалистов: они к вам придут в абсолютно чистой одежде, стерильными инструментами возьмут пробы для тестирования и сами отправят их в лабораторию инфекционной больницы. Если вдруг тест будет положительным – с таким пациентом немедленно свяжутся и спецтранспортом отвезут в изолятор для проведения лечения. Но вообще результат анализа конечно, можно будет узнать в поликлинике, о сроках проведения исследования сообщат заранее», – говорит Светлана Леонтьева.

Все дополнительные вопросы по тестированию можно уточнить, позвонив на горячую линию: 112, ответы по теме коронавируса дают опытные доктора, сообщает пресс-служба областного правительства.