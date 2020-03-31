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сегодня, 14:04 3

В Приамурье на коронавирус будут обследовать пенсионеров и беременных (видео)

В Приамурье на коронавирус будут обследовать пенсионеров и беременных (видео)
Фото: pixabay.com

С 1 апреля в Приамурье будут обследовать на коронавирус условно здоровых граждан из группы риска, которые не были в контакте с заболевшими и приехавшими из эпидемиологически неблагополучных стран.

«К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65 плюс, особенно имеющие хронические заболевания. Забор материала для исследования будет проводиться на дому медработниками тех учреждений здравоохранения, к которым эти граждане прикреплены», – сообщила первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Она также отметила, что поликлиники заранее поставят в известность амурчан из группы риска, связавшись с ними по телефону. Забор материала будут проводить бригады сотрудников, экипированных согласно требованиям инфекционной безопасности: в специальных костюмах, масках, перчатках.

Одноразовая спецодежда подлежит утилизации после посещения одной квартиры или частного дома. Экипировка многоразового использования будет подвергаться санобработке – также после каждого посещения.

«В любом случае амурчане могут не опасаться: медработники не станут переносчиками вируса, для этого приняты все необходимые меры. Жителям не нужно бояться впускать в свои дома наших специалистов: они к вам придут в абсолютно чистой одежде, стерильными инструментами возьмут пробы для тестирования и сами отправят их в лабораторию инфекционной больницы. Если вдруг тест будет положительным – с таким пациентом немедленно свяжутся и спецтранспортом отвезут в изолятор для проведения лечения. Но вообще результат анализа конечно, можно будет узнать в поликлинике, о сроках проведения исследования сообщат заранее», – говорит Светлана Леонтьева.

Все дополнительные вопросы по тестированию можно уточнить, позвонив на горячую линию: 112, ответы по теме коронавируса дают опытные доктора, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Жанна

    Жанна
    1 час назад

    Пенсионеры, конечно, скажут спасибо, за такую видимость заботы. Но в обычное время как-то не сильно об их здоровье заботятся. Вот 70-летняя соседка жаловалась, что несколько месяцев не могла к невропатологу записаться, пришлось мне подключиться и через руководство поликлиники записать соседку, и то не к узкому специалисту, а к терапевту, которая осмотрела ее "как невропатолог". А сейчас другая соседка вся в тревоге: дочь работает в рекламном СМИ крутого амурского холдинга, казалось бы, работодателю их можно было бы, в соответствии с Указом президента, поберечь - хотя бы на удаленку сотрудников посадить. Так нет же - рубль дороже здоровья людей. И притащит девушка своей маме какую-нибудь заразу в это время, медики кинутся лечить, а минздрав отчитываться, как героически спасли бабушку? Вот уж заставь дурака богу молиться ...Других мыслей по поводу всего этого у меня не возникает.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    1 час назад

    Они могут начинать со всех прилетающих. Нахера по квартирам ходить. Вот у вас списки есть за месяц прибытия и вперёд, вызывайте людей, делайте анализы. И то толку будет больше. Пожилые бояться, беременные тоже.

  • Gaz

    Gaz
    1 час назад

    А прилетевших с Таиланда и Вьетнама когда дойдет очередь на тестирование ?

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