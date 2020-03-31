Уверенный плюс: прогноз погоды в Амурской области на 1 апреля

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1 апреля в Амурской области ожидается переменная облачность. Ночью на севере местами пройдет небольшой снег, на юге без осадков. Северо-западный, западный ветер будет дуть с умеренной скоростью.

Температура на севере составит минус 3...8, местами – 12...17, на юге – 1...6 градусов. Днем на севере местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, снега с дождем. На юге преимущественно без осадков. Западный, юго-западный ветер разгонится до 6-11, в порывах – до 18 метров в секунду. Температура воздуха на севере поднимется до плюс 5...10, в осадках опустится до нуля, на юге будет плюс 8...13.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра, который днем перейдет на западный, составит 6-11 метров в секунду. Температура ночью – от нуля до минус 2, днем – плюс 11...13, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.