Правительство Приамурья передало автопарк больницам и волонтерам

По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова автопарк правительства региона передан в распоряжение больниц и волонтеров. Автомобили из гаража правительства с сегодняшнего дня развозят медицинские бригады и волонтеров по вызовам граждан. Транспорт выделяется по заявкам. Одной из первых машины получила третья городская поликлиника Благовещенска.

«Мы сделали заявку в правительство области о выделении нам автомобилей. Они нам необходимы для подвоза мобильных бригад на забор материалов у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписки льготных рецептов для пациентов и другой работы по вызовам. Сейчас мы работаем максимально, количество вызовов увеличилось, и своими силами уже не справлялись», – пояснила и.о. замглавврача по лечебной части поликлиники № 3 Ольга Чупрасова.

Количество выделенных автомобилей будет зависеть от потребности, она ежедневно меняется, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Вчера у нас было десять вызовов, а завтра может быть и сто, – пояснила руководитель регионального исполкома ОНФ в регионе Наталья Кравчук. – До сегодняшнего дня волонтеры на вызовы ездили на такси. Теперь, когда у нас свой транспорт, выполнять заявки будет проще и быстрее».

Все расходы по содержанию автомобилей, ГСМ, ремонт (если потребуется), дезинфекцию, зарплаты водителей берет на себя правительство Амурской области.

«По поручению губернатора автопарк правительства передан медорганизациям и волонтерам. По заявкам они получат необходимое количество автомобилей в круглосуточное распоряжение и на срок, пока они будут необходимы», – подчеркнул руководитель аппарата губернатора региона и правительства области Андрей Дюмин.

Фото: amurobl.ru