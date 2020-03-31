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сегодня, 13:28 1

Отключать телевидение и интернет за неуплату благовещенцам не будут

Отключать телевидение и интернет за неуплату благовещенцам не будут
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на этой неделе, которая объявлена нерабочей в связи со сложной эпидобстановкой, отключать интерактивное телевидение тем, кто не заплатит за него в срок, не будут. Об этом заявила мэр Благовещенска Валентина Калита в Инстаграме.

Такая мера, судя по всему, была принята, чтобы у жителей областного центра было меньше поводов покидать свое жилье, а значит подвергать себя опасности заражения.

«Уважаемые благовещенцы, договорились с крупными провайдерами, что в ближайшую неделю отключать интерактивное телевидение в связи с неоплатой не будут. Конечно, в первую очередь, это касается пожилых людей, кто платит традиционными способами – через кассу или терминал банка. Не нужно беспокоиться, что останетесь без любимых телевизионных каналов. Сроки оплаты будут пролонгированы. То же самое касается домашнего интернета. Сейчас главное – находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя и близких. Оставайтесь дома», – написала градоначальник.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    1 минута назад

    Васенька Орлов - душка!!! Очень верное решение.

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