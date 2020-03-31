В Амурском областном онкодиспансере назначен новый руководитель

В Амурском областном онкологическом диспансере сменился руководитель. Должность главного врача учреждения занял Алексей Побережский, который с 2013 года руководил рентгенологическим отделением областного онкодиспансера.

Прежний главврач Светлана Леонтьева распоряжением губернатора была назначена первым заместителем министра здравоохранения Амурской области.

«Алексей Валерьевич пользуется огромным авторитетом в коллективе диспансера, а кроме того, его хорошо знает все профессиональное сообщество, поскольку он уже не первый год является главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Амурской области по лучевой диагностике. Это грамотный специалист и организатор, имеющий опыт в руководящей работе. Команда в диспансере сложилась дружная, сплоченная. Сегодня перед учреждением стоит масса сложнейших задач в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Уверена, новый главврач при поддержке коллектива справится со всеми задачами», – отметила министр здравоохранения Приамурья Евгения Жарновникова.

Алексей Побережский в 2005 году окончил Амурскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2006 году – ординатуру по специальности «рентгенология». С 2006 по 2007 годы работал врачом-рентгенологом в городской клинической больнице № 1, с 2008 по 2009 годы – врачом-рентгенологом городской поликлиники № 1. С 2009 по 2011 годы являлся заведующим рентгенологическим отделением – врачом-рентгенологом городской поликлиники № 1. С 2011 года работал в областном онкологическом диспансере. Является председателем отделения региональной общественной организации «Медицинская палата Амурской области», сообщает пресс-служба областного правительства.