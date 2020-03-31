ОНФ увеличил мощности горячей линии помощи пожилым и маломобильным гражданам

ОНФ совместно с партнерами проекта акции #МЫВМЕСТЕ принял решение по увеличению пропускной способности работы колл-центра горячей линии. Об этом заявила заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

«По нашей информации, только за вчерашний день на телефон горячей линии 8 (800) 200-34-11 из Москвы поступило около 5 тысяч звонков и обращений и около 13 тысяч в общей сложности за сутки», – сказала Плещева.

Она подчеркнула, что телефон горячей линии – многоканальный и позволяет обрабатывать десятки звонков одномоментно. «Мы просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и возможным задержкам в соединении с операторами колл-центра. Наберитесь терпения, дождитесь ответа оператора, и волонтеры обязательно примут вашу заявку», – сказала она.

Плещева обратила внимание, что заявки можно оставить в мобильном приложении «ОНФ.Помощь». «Если есть возможность оставить заявку в приложении, можно воспользоваться ею, это позволит немного разгрузить колл-центр», – подчеркнула она.

По словам Плещевой, к расширению мощностей колл-центра подключились партнеры акции: фонд «Росконгресс», Ростелеком, Wildberries, правительство Московской и Ульяновской областей, а также «Тинькофф» и Сбербанк.

Штабы ОНФ и «Волонтеров-медиков» по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в самоизоляции, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019, запустили горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 65 лет и маломобильным категориям граждан 18 марта.

По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам: на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости; помощь с проведением платежей ЖКХ.

Волонтерские штабы ОНФ и «Волонтеров-медиков» работают во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Проект единого колл-центра реализуется ОНФ при поддержке фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком». Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером, сообщает пресс-служба амурского отделения ОНФ.